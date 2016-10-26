Слова
Дмитрий Песков
«Он очень талантливый человек, поэтому все стремятся ему что-то приписывать. Чаще всего это не соответствует действительности».
Пресс-секретарь Кремля не верит сообщениям о найденных во взломанной хакерами почте помощника президента Владислава Суркова планах дестабилизации Украины. (ТАСС)
Патриарх Кирилл
«Информационное поле – это взрывоопасное пространство <...> Действительно, и взорваться можно, и ранить и себя, и других».
Патриарх Московский и всея Руси призвал церковных журналистов двигаться по этому полю осторожно, «чтобы не возникло иллюзий, как все свободны, как все хорошо». (ТАСС)
Сергей Рудской
«С 18 октября в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии».
Заместитель начальника российского Генштаба сообщил, что мораторий на нанесение авиаударов в районе сирийского города Алеппо снова продлен. («Ведомости»)