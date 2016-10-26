Цифры. Тенденции. События

6,96 трлн руб.

Cоставила в январе – августе 2016 г. сальдированная прибыль предприятий, сообщил Росстат. Она выросла на 17,1% год к году. 36 200 организаций получили прибыль в 8,51 трлн руб., 15 100 – убыток на 1,81 трлн. Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых снизилась на 24,3% до 1,36 трлн руб., в обрабатывающей промышленности – на 30,7% до 1,678 трлн, в торговле – на 14,7% до 1,52 трлн. Зато прибыль в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за восемь месяцев выросла в 2,4 раза до 399,7 млрд руб. В транспорте и связи – до 981 млрд руб. (рост на 94,7%). В январе – августе 2016 г., по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 1,2 п. п. до 29,5%. Интерфакс

Таможня сократила план

План ФТС по перечислениям в бюджет на 2016 г. уменьшен на 350 млрд руб., сообщил замруководителя службы Руслан Давыдов: собрано уже почти 3,5 трлн руб., плановое задание на год – 4,358 трлн. «Надеемся его как минимум выполнить», – сказал он. Прежний план составлял 4,733 трлн руб. ФТС за девять месяцев перечислила в бюджет 3,156 трлн руб., доложил руководитель ФТС Владимир Булавин президенту Владимиру Путину. Интерфакс

Греция получит еще

Еврозона готова выделить Греции еще 1,7 млрд евро из последнего транша (в 2,8 млрд евро) по третьей программе финансовой помощи этой стране, сообщил источник в Брюсселе. «Страны еврозоны считают, что Греция завершила выполнение необходимых условий для получения остатков транша по линии Европейского стабилизационного механизма (ESM)», – говорит он. 10 октября на заседании в Брюсселе Еврогруппа утвердила выделение Греции первых 1,1 млрд евро из этого транша, но с условием завершить ряд технических операций. ТАСС