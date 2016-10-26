Американский роман о расизме получил Букеровскую премию

Сатирический роман «Распродажа» писателя Пола Битти стал первой американской книгой, выигравшей Букеровскую премию. Как передает BBC, книга рассказывает историю молодого афроамериканца, который пытается восстановить рабство и расовую сегрегацию в пригороде Лос-Анджелеса. Аманда Форман, председатель жюри, сказала, что книге удалось «распотрошить все социальные табу». Она отметила, что роман наделен «абсолютно диким остроумием», напоминающим Джонатана Свифта или Марка Твена. Сам Битти признался в интервью BBC, что его роман – «очень трудная для восприятия книга». Букеровскую премию с 2014 г. вручают за роман, написанный на английском языке, вне зависимости от гражданства автора. Интерфакс

В Москве и Петербурге пройдет ретроспектива братьев Дарденн

С 16 по 20 ноября в кинотеатрах Москвы и Петербурга состоятся показы ретроспективы бельгийских режиссеров братьев Дарденн. В нее войдут пять фильмов: «Обещание» (1996), «Розетта» (1999), «Сын» (2002), «Дитя» (2005) и новый фильм «Неизвестная» (2016). В Москве показы пройдут в кинотеатре «Иллюзион», в Петербурге – в кинотеатре «Аврора». Гостем ретроспективы станет Люк Дарденн, который представит свою книгу «За спинами наших картин» и фильм «Неизвестная». «Его книга – дневники съемочного процесса братьев Дарденн, – сообщают организаторы ретроспективы, арт-объединение CoolConnections. – На протяжении 20 с лишним лет их ведет младший из братьев, обычно отвечающий в дуэте за сценарии, – Люк. Беспрецедентно откровенные размышления о том, что собой представляет кино сегодня, перемежаются с парадоксальными философскими эссе на темы культуры и этики». Перевод дневников на русский язык выполнил Сергей Козин, автор предисловия – Антон Долин, который также записал большое интервью с Жан-Пьером и Люком Дарденнами, вошедшее в книгу в качестве послесловия. Книга «За спинами наших картин» выходит в московском издательстве Rosebud. Colta.Ru