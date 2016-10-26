Ford-Sollers сократит 218 человек

ЗАО «Форд мотор компани» (завод Ford-Sollers во Всеволожске) сократит 218 работников до конца этого и в начале следующего, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. По ее данным, завод уведомил администрацию Ленобласти о высвобождении части сотрудников в связи с сокращением объема производства. «По соглашению сторон компания расторгла трудовые договоры с выплатой пяти окладов с 88 работниками, в начале следующего года планируется сокращение еще 130 сотрудников», – приводятся в сообщении слова председателя комитета по труду и занятости населения региона Алексея Брицуна. По его словам, высвобождаемым сотрудникам завода будут предложены вакансии в автокластере. Ведомости

Торги принесли 175 млн руб.

Совладелец Первой мебельной фабрики Александр Шестаков приобрел на торгах Фонда имущества аварийные квартиры и нежилые помещения на набережной Обводного канала, 118 б, сообщила пресс-служба Фонда имущества. Здание в течение полутора лет будет реконструировано под жилой дом, подтвердил Шестаков. Объем инвестиций в проект он не назвал. Кроме этого ООО «Вектор» приобрело за 65 млн руб. комплекс аварийных зданий на Лахтинском проспекте, 85. Всего в среду Фонд имущества продал городской недвижимости на 175 млн руб. Ведомости

Обыски из-за водопровода

Обыски, прошедшие накануне в компании «Интех», занимавшейся строительством дата-центра соцсети «В контакте» в Ленобласти, касаются дела о мошенничестве в отношении неустановленных лиц, сообщил близкий к ситуации источник. По договору от 2012 г. с «Ицва» ООО «Интех» должно было выполнить работы по монтажу водопровода и дренажной системы в многофункциональном комплексе в поселке Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти, где располагался дата-центр. Стоимость работ с учетом цены материалов составила 9,8 млн руб. «Ицва» внесла 8,3 млн руб. предоплаты. Допсоглашение к договору также предполагало выполнение работ на 5,5 млн руб., из которых ООО «Ицва» внесло в качестве предоплаты 1,8 млн руб. «Однако позже фирма «Интех» заключила договор на выполнение указанных работ с ООО «Стройреконструкция». Кроме того, не позднее июня 2015 г. от имени компании «Интех» был подан иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать с фирмы «Ицва» более 600 000 руб. В обоснование требований были представлены поддельные документы», – сказал собеседник. По установленным фактам расследуется уголовное дело о покушении на мошенничество по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, которое было возбуждено полицейскими в отношении неустановленных лиц в июне 2016 г. Интерфакс

ТГК увеличила выработку

ПАО «ТГК-1» в январе – сентябре 2016 г. увеличило выработку электроэнергии на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2015 г. – до 20,27 млрд кВт ч, отпуск тепловой энергии увеличился на 2,2% до 15,729 млрд Гкал. Интерфакс