«Сургутнефтегаз» не сократит инвестиции в разведку

«Сургутнефтегаз» не планирует до конца 2020 г. сокращать инвестиции в геологоразведку, сказал главный геолог компании Вячеслав Чирков. Затраты на геологоразведку составляют около 17 млрд руб. в год. «На перспективу до 2020 г. основная часть запасов будет обеспечена за счет залежей месторождений так называемых трудноизвлекаемых запасов, имеющих сложное геологическое строение и обладающих низкой проницаемостью коллекторов», – сказал он. Интерфакс

«Лукойл» добыл 1,85 млн каратов алмазов

Алмазодобывающий актив «Лукойла» – «Архангельскгеологодобыча», разрабатывающая трубку им. Гриба, в первом полугодии 2016 г. произвела 1,85 млн каратов алмазов, говорится в проспекте евробондов компании. В 2015 г. добыча составила 3,36 млн каратов, план на 2016 г. – 4,5 млн каратов. Интерфакс