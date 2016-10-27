ВТБ разместил однодневные бонды на 4,3 млрд руб.

ВТБ в среду разместил биржевые однодневные облигации серии на 4,3 млрд руб. из номинального объема в 25 млрд руб., сообщил банк. Цена размещения – 99,97% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,26% годовых. Размещать новый для российского рынка инструмент ВТБ начал в понедельник, в среду состоялся третий по счету выпуск однодневных бондов. Пока что инструмент большим спросом не пользуется: во вторник банк разместил бондов на 4,1 млрд руб., в понедельник – на 3 млрд руб. Ведомости

«Российский капитал» продолжит финансировать «СУ-155»

Банк «Российский капитал» продолжит финансирование «СУ-155» и свою работу в части достраивания домов и передачи квартир дольщикам, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее Моисеев рассказывал, что Агентство по страхованию вкладов может продать банк после завершения его санации. По его словам, в такой ситуации «Российский капитал» скорее всего не продолжит санировать «СУ-155». ТАСС

ВЭБ предложит Связь-банк и «Глобэкс» инвесторам

ВЭБ завершил этап подготовки к продаже банка «Глобэкс» и Связь-банка и переходит к маркетинговой стадии. Консультант ВЭБа по сделке – «Атон» – скоро разошлет запросы о заинтересованности широкому кругу потенциальных инвесторов, среди которых российские и иностранные банки, а также финансовые группы, суверенные фонды, инвестфонды и НПФ. В ноябре 2016 г. интересанты проведут оценку стоимости банков. ВЭБ хочет закрыть сделку в первом полугодии 2017 г., сообщил банк. Интерфакс

Приватизация ВТБ может пройти после 2017 г.

Приватизация госпакета ВТБ может сместиться за пределы 2017 г., в частности, из-за санкций, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Пока прогнозная цена по пакету составляет 103 млрд руб. «В целом с приватизацией ВТБ в связи с санкциями есть проблема. Мы и Минэкономразвития находимся в дискуссиях с организатором продажи, они пытаются предложить разные механизмы, пока я прямого выхода на продажу не вижу. Считаю, что базовый сценарий – лучше продавать, когда санкций не будет», – сказал он. Интерфакс

ЦБ хочет обязать компании принимать к оплате карты

ЦБ предлагает обязать предприятия с выручкой от 10 млн руб. в квартал принимать оплату банковскими картами. Такое предложение содержится в пакете поправок в закон «О национальной платежной системе». Регулятор предлагает сократить срок уведомления ЦБ об изменении тарифов платежной системы со 120 до 30 дней и уточнить сроки обеспечения обслуживания карты «Мир» для бюджетников: установить срок для эквайринга до 1 апреля 2017 г., а для эмиссии – до 1 января 2018 г. Интерфакс