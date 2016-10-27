Mail.ru Group сменила управление

Дмитрий Гришин уходит с поста гендиректора Mail.ru Group, сообщила вчера компания. Он займет пост председателя совета директоров группы и сосредоточится на ее стратегическом развитии – инвестициях и международной экспансии. Гендиректором Mail.ru Group в России назначен Борис Добродеев, ранее руководивший входящей в группу социальной сетью «В контакте» (см. врез). Гришин продолжит участвовать в управлении группой, отмечается в сообщении.

«Я выступил с такой инициативой перед советом директоров, который меня поддержал и это утвердил», – передал «Ведомостям» Гришин. Близкий к компании человек говорит, что Гришин в последнее время был не полностью вовлечен в операционное управление Mail.ru Group. Он много времени проводил в США, где, по его мнению, есть много хороших идей, которые надо приносить в Россию. Кроме того, у Гришина с 2012 г. есть собственный инвестиционный проект – венчурная компания Grishin Robotics, вкладывающая средства в потребительскую робототехнику.

«В контакте» без главного Добродеев не будет совмещать должности гендиректора Mail.ru Group и «В контакте», говорит представитель группы. У соцсети не будет отдельного гендиректора: руководить ее продуктовым и техническим развитием продолжит Андрей Рогозов, а за бизнес-функции будет отвечать вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

В 2014 г. похожая смена структуры управления произошла в «Яндексе» – его основатель Аркадий Волож отошел от операционного управления российским бизнесом «Яндекса» и занялся стратегией и поиском новых бизнес-моделей. А гендиректором «Яндекса» в России стал Александр Шульгин.

Гришин работает в Mail.ru Group практически с момента ее основания. Он пришел в компанию Mail.ru (тогда еще не объединенную в группу) в 2000 г. в качестве руководителя отдела разработки, в 2001 г. он стал техническим директором Mail.ru, а с 2003 по 2010 г. был ее гендиректором. Затем он возглавил уже Mail.ru Group – холдинг, в котором были объединены Mail.ru и активы фонда Digital Sky Technologies Юрия Мильнера и Алишера Усманова. В том же 2010 году группа провела IPO на Лондонской фондовой бирже.

Уход Гришина совпал с публикацией квартальных результатов Mail.ru Group, оказавшихся ниже ожиданий аналитиков. Так, выручка компании в III квартале 2016 г. выросла на 5% по сравнению с тем же периодом 2015 г. до 9,1 млрд руб. – аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали ее на уровне 9,3 млрд руб. В среднем они прогнозировали рост выручки на 5–7,5%. В первом полугодии 2016 г. темпы роста бизнеса группы были выше – 11,6%.

При этом выручка в III квартале росла только благодаря рекламе: ее продажи в III квартале выросли на 21,3% до 4,4 млрд руб. В первом полугодии 2016 г. рост этого сегмента был выше – 29%. Но даже в этом сегменте темпы роста Mail.ru Group оказались ниже рынка, утверждает источник в крупной инвесткомпании. Ассоциация коммуникационных агентств России итоги III квартала еще не подвела. В первом полугодии 2016 г. она оценила темпы роста рынка интернет-рекламы в 25–30%. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики ожидают, что выручка конкурента Mail.ru Group – «Яндекса» вырастет в III квартале на 23%.

Двумя другими ключевыми источниками доходов Mail.ru Group, кроме рекламы, принесшей в III квартале холдингу более 48% выручки, являются пользовательские платежи и игры. Оба они показали снижение квартальной выручки. Так, в сегменте платежей пользователей выручка Mail.ru Group снизилась в III квартале на 3,8% до 2,7 млрд руб. (30% доходов), в сегменте многопользовательских игр – на 13,5% до 1,9 млрд руб. (21% выручки группы).

Существенное падение выручки от многопользовательских игр компания объяснила высокой базой III квартала прошлого года. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики прогнозировали замедление темпов роста выручки Mail.ru Group именно из-за игр. Так, «Сбербанк CIB» ожидал, что доходы в этом сегменте сократятся на 6% из-за высокой базы прошлого года, когда компания запустила мировой релиз игры SkyForge и игру Armored Warfare.

Правда, сама Mail.ru Group рассчитывает, что в IV квартале этого года сегмент многопользовательских игр снова вырастет после запуска игры Revelation и благодаря консолидации финансовых показателей недавно приобретенного группой разработчика мобильных игр – Pixonic.

В сегменте пользовательских платежей роста не планируется: экономическая ситуация не улучшается, кроме того, Mail.ru Group не удается добиться монетизации сервисов на мобильных устройствах.

По итогам 2016 г. Mail.ru Group прогнозирует рост общей выручки на 10%, EBITDA – 45%. «ВТБ капитал» в своем отчете назвал прогнозы Mail.ru Group разочаровывающими. Так, темпы роста годовой выручки включают результаты Pixonic, при этом на Pixonic придется целых 7% из ожидаемых Mail.ru Group 10% роста.

Впрочем, основной акционер группы – USM Holdings доволен тем, как Гришин руководил группой, говорит представитель холдинга. «Именно поэтому мы попросили Дмитрия остаться в Mail.ru Group в качестве председателя совета директоров. Кроме того, USM Holdings является партнером в фонде Grishin Robotics, добавил он.