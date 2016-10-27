Статья опубликована в № 4191 от 27.10.2016 под заголовком: Mail.ru Group сменила управление

Mail.ru Group сменила управление

Дмитрий Гришин, 13 лет руководивший Mail.ru Group, покидает пост ее гендиректора. Он уходит на фоне ухудшения финансовых показателей компании
Дмитрий Гришин покидает пост гендиректора Mail.ru Group
Дмитрий Гришин покидает пост гендиректора Mail.ru Group
Е.Разумный / Ведомости

Дмитрий Гришин уходит с поста гендиректора Mail.ru Group, сообщила вчера компания. Он займет пост председателя совета директоров группы и сосредоточится на ее стратегическом развитии – инвестициях и международной экспансии. Гендиректором Mail.ru Group в России назначен Борис Добродеев, ранее руководивший входящей в группу социальной сетью «В контакте» (см. врез). Гришин продолжит участвовать в управлении группой, отмечается в сообщении.

«Я выступил с такой инициативой перед советом директоров, который меня поддержал и это утвердил», – передал «Ведомостям» Гришин. Близкий к компании человек говорит, что Гришин в последнее время был не полностью вовлечен в операционное управление Mail.ru Group. Он много времени проводил в США, где, по его мнению, есть много хороших идей, которые надо приносить в Россию. Кроме того, у Гришина с 2012 г. есть собственный инвестиционный проект – венчурная компания Grishin Robotics, вкладывающая средства в потребительскую робототехнику.

«В контакте» без главного

Добродеев не будет совмещать должности гендиректора Mail.ru Group и «В контакте», говорит представитель группы. У соцсети не будет отдельного гендиректора: руководить ее продуктовым и техническим развитием продолжит Андрей Рогозов, а за бизнес-функции будет отвечать вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

В 2014 г. похожая смена структуры управления произошла в «Яндексе» – его основатель Аркадий Волож отошел от операционного управления российским бизнесом «Яндекса» и занялся стратегией и поиском новых бизнес-моделей. А гендиректором «Яндекса» в России стал Александр Шульгин.

Гришин работает в Mail.ru Group практически с момента ее основания. Он пришел в компанию Mail.ru (тогда еще не объединенную в группу) в 2000 г. в качестве руководителя отдела разработки, в 2001 г. он стал техническим директором Mail.ru, а с 2003 по 2010 г. был ее гендиректором. Затем он возглавил уже Mail.ru Group – холдинг, в котором были объединены Mail.ru и активы фонда Digital Sky Technologies Юрия Мильнера и Алишера Усманова. В том же 2010 году группа провела IPO на Лондонской фондовой бирже.

Уход Гришина совпал с публикацией квартальных результатов Mail.ru Group, оказавшихся ниже ожиданий аналитиков. Так, выручка компании в III квартале 2016 г. выросла на 5% по сравнению с тем же периодом 2015 г. до 9,1 млрд руб. – аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали ее на уровне 9,3 млрд руб. В среднем они прогнозировали рост выручки на 5–7,5%. В первом полугодии 2016 г. темпы роста бизнеса группы были выше – 11,6%.

При этом выручка в III квартале росла только благодаря рекламе: ее продажи в III квартале выросли на 21,3% до 4,4 млрд руб. В первом полугодии 2016 г. рост этого сегмента был выше – 29%. Но даже в этом сегменте темпы роста Mail.ru Group оказались ниже рынка, утверждает источник в крупной инвесткомпании. Ассоциация коммуникационных агентств России итоги III квартала еще не подвела. В первом полугодии 2016 г. она оценила темпы роста рынка интернет-рекламы в 25–30%. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики ожидают, что выручка конкурента Mail.ru Group – «Яндекса» вырастет в III квартале на 23%.

Двумя другими ключевыми источниками доходов Mail.ru Group, кроме рекламы, принесшей в III квартале холдингу более 48% выручки, являются пользовательские платежи и игры. Оба они показали снижение квартальной выручки. Так, в сегменте платежей пользователей выручка Mail.ru Group снизилась в III квартале на 3,8% до 2,7 млрд руб. (30% доходов), в сегменте многопользовательских игр – на 13,5% до 1,9 млрд руб. (21% выручки группы).

Существенное падение выручки от многопользовательских игр компания объяснила высокой базой III квартала прошлого года. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики прогнозировали замедление темпов роста выручки Mail.ru Group именно из-за игр. Так, «Сбербанк CIB» ожидал, что доходы в этом сегменте сократятся на 6% из-за высокой базы прошлого года, когда компания запустила мировой релиз игры SkyForge и игру Armored Warfare.

Правда, сама Mail.ru Group рассчитывает, что в IV квартале этого года сегмент многопользовательских игр снова вырастет после запуска игры Revelation и благодаря консолидации финансовых показателей недавно приобретенного группой разработчика мобильных игр – Pixonic.

В сегменте пользовательских платежей роста не планируется: экономическая ситуация не улучшается, кроме того, Mail.ru Group не удается добиться монетизации сервисов на мобильных устройствах.

По итогам 2016 г. Mail.ru Group прогнозирует рост общей выручки на 10%, EBITDA – 45%. «ВТБ капитал» в своем отчете назвал прогнозы Mail.ru Group разочаровывающими. Так, темпы роста годовой выручки включают результаты Pixonic, при этом на Pixonic придется целых 7% из ожидаемых Mail.ru Group 10% роста.

Впрочем, основной акционер группы – USM Holdings доволен тем, как Гришин руководил группой, говорит представитель холдинга. «Именно поэтому мы попросили Дмитрия остаться в Mail.ru Group в качестве председателя совета директоров. Кроме того, USM Holdings является партнером в фонде Grishin Robotics, добавил он.

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