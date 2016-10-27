Apple ставит на услуги

Впервые за 15 лет Apple снизила годовую выручку, а в IV квартале у нее выросли только доходы от сервисов. Вернуться к росту Apple рассчитывает также за счет iPhone 7

Apple отчиталась о первом снижении годовой выручки с 2001 г.: доходы корпорации сократились на 7,7% до $215,6 млрд. По итогам IV финансового квартала, завершившегося для компании 24 сентября, выручка и прибыль Apple снизились (уже третий квартал подряд). Чистая прибыль упала на 17% до $9 млрд, выручка – на 9% до $46,9 млрд.

В снижении доходов виноваты как вялые продажи iPhone, так и общее замедление на рынке смартфонов, особенно в Китае. В IV квартале корпорация продала 45,5 млн смартфонов, на 2,5 млн меньше, чем годом ранее. А они приносят основной доход Apple – выручка от реализации смартфонов занимает 63% в ее доходах.

Основное падение выручки в IV квартале Apple испытала в Китае (вместе с Гонконгом и Тайванем), где ее доходы год к году упали на 30%, или на $3,7 млрд. Ранее Китай, напротив, был точкой роста доходов для корпорации. Так, год назад квартальный рост доходов на этом рынке составлял 99%, напоминает The Wall Street Journal (WSJ). Но, по оценке UBS Securities, в Китае от 80 до 90% потенциальных покупателей смартфонов класса люкс уже имеют умный телефон. Гендиректор Apple Тим Кук надеется, что следующим огромным рынком сбыта для Apple станет Индия, пишет WSJ. За последний год, по его словам, продажи iPhone в Индии выросли более чем на 50%.

Apple прогнозирует возвращение к росту выручки отчасти благодаря успешным продажам iPhone 7. В текущем квартале компания рассчитывает получить $76–78 млрд выручки против $75,9 млрд за тот же период прошлого года. Похоже, эти цифры не учитывают решения Samsung прекратить производство Galaxy Note 7 (некоторые из них, как оказалось, перегреваются и самовозгораются), пишет Bloomberg. Ведь это премиальное устройство от Samsung должно было конкурировать с iPhone 7 за кошельки новогодних покупателей.

В условиях, когда у компании снизились продажи в штуках всех устройств – iPhone (на 5%), iPad (на 6%) и Mac (на 14%), компания также делает ставку на сервисы, пишет Financial Times (FT). Квартальная выручка Apple в этом сегменте выросла на 24% год к году и достигла $6,33 млрд, это 13,5% всех квартальных доходов. Доходы от сервиса Apple Music выросли на 22%, сообщил Кук. Услуги стали гвоздем квартала, цитирует FT финдиректора Apple Луку Маестри.

По данным исследовательской компании IDC, доля Apple в мировых поставках смартфонов снижается уже третий квартал подряд. В IV квартале 2015 г. на Apple приходилось 18,6% всех поставок в штуках, но к концу I квартала 2016 г. ее доля снизилась до 15,4%, а кварталом позже составила и вовсе 11,7% (в апреле – июне этого года корпорация отгрузила 40,4 млн iPhone). Еще в сентябре, до выхода нового iPhone 7, IDC предсказывала, что решение корпорации избавиться от разъема для наушников на новом iPhone 7, а также ожидание серьезных технологических изменений в 2017 г. могут повлечь первое снижение годовых поставок iPhone в 2016 г. Но в 2017 г. IDC ждала возврата показателей к привычному росту. А к 2020 г. поставки iPhone и вовсе могут достигнуть 250 млн шт., прогнозировала IDC.