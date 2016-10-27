Роскомнадзор хочет заблокировать LinkedIn через суд

Роскомнадзор через суд добивается блокировки соцсети LinkedIn за нарушение российского законодательства о локализации персональных данных, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский в среду. «Этим летом мы направили им в досудебном порядке два письма с просьбой предоставить сведения об исполнении ими закона о локализации персональных данных», – сказал Ампелонский. Он отметил, что в ответ компания прислала «две отписки», которые не давали ответа по существу на заданные вопросы. Роскомнадзор обратился в суд, и 4 августа Таганский суд удовлетворил иск, постановив внести данную соцсеть в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. 10 ноября Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию. Интерфакс