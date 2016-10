Гинер передал ЦСКА сыну

Тридцатипятилетний Вадим Гинер с мая 2016 г. контролирует, прямо или косвенно, не менее 75% акций британской компании Bluecastle Enterprises Limited, следует из ее сообщения. Bluecastle Enterprises владеет 100% ПФК ЦСКА, 60,1% ОАО «Спортивная тренировочная база «Октябрь» и 50% Юношеской спортивной школы ПФК ЦСКА.

С 2011 г. в отчетности Bluecastle контролирующим компанию лицом назывался отец Вадима, бизнесмен Евгений Гинер. При этом половиной компании владел консорциум физических лиц, имена которых не раскрывались.

Знакомый Евгения Гинера говорит, что «идет обычный процесс передачи бизнеса новому поколению»: «Евгений рад, что у его сына есть интерес и способности заниматься этими проектами». Связаться с представителем ЦСКА вчера вечером не удалось.

Что есть у Гинеров

Украинские СМИ называют Евгения Гинера одним из бенефициаров VS Energy наряду с Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным. VS Energy – вторая по размеру распределительных сетей на рынке страны после ДТЭК Рината Ахметова, говорит бывший топ-менеджер ДТЭК, а ныне совладелец компании Energy Resources of Ukraine Андрей Фаворов. Компании также принадлежали акции «Севастопольэнерго» (95%) и Севастопольской генерирующей компании (84,4%), которые выбыли из группы после присоединения Крыма к России. Теперь они принадлежат структурам, связанным с семьей Гинера. Гинер и его сын Вадим входят в совет директоров сбытовой компании в Краснодарском крае «НЭСК-электросети».