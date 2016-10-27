Гинер передал ЦСКА сыну

Тридцатипятилетний Вадим Гинер с мая 2016 г. контролирует, прямо или косвенно, не менее 75% акций британской компании Bluecastle Enterprises Limited, следует из ее сообщения. Bluecastle Enterprises владеет 100% ПФК ЦСКА, 60,1% ОАО «Спортивная тренировочная база «Октябрь» и 50% Юношеской спортивной школы ПФК ЦСКА.

С 2011 г. в отчетности Bluecastle контролирующим компанию лицом назывался отец Вадима, бизнесмен Евгений Гинер. При этом половиной компании владел консорциум физических лиц, имена которых не раскрывались.

Знакомый Евгения Гинера говорит, что «идет обычный процесс передачи бизнеса новому поколению»: «Евгений рад, что у его сына есть интерес и способности заниматься этими проектами». Связаться с представителем ЦСКА вчера вечером не удалось.

Что есть у Гинеров Украинские СМИ называют Евгения Гинера одним из бенефициаров VS Energy наряду с Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным. VS Energy – вторая по размеру распределительных сетей на рынке страны после ДТЭК Рината Ахметова, говорит бывший топ-менеджер ДТЭК, а ныне совладелец компании Energy Resources of Ukraine Андрей Фаворов. Компании также принадлежали акции «Севастопольэнерго» (95%) и Севастопольской генерирующей компании (84,4%), которые выбыли из группы после присоединения Крыма к России. Теперь они принадлежат структурам, связанным с семьей Гинера. Гинер и его сын Вадим входят в совет директоров сбытовой компании в Краснодарском крае «НЭСК-электросети».

Выручка Bluecastle Enterprises за 2015 г. упала на 17% до $67,1 млн, чистый долг вырос с $231,48 млн до $311,8 млн. Чистый убыток компании увеличился в 14,5 раза до $50 млн руб.

Футбольный клуб ЦСКА убыточен, как и весь российский спорт, но Гинер управляет клубом лучше, чем многие другие российские спортивные менеджеры, считает гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша. По его оценке, содержание ЦСКА обходится в $80 млн за год.

Убыток компании, судя по ее отчетности, резко вырос в 2015 г. из-за расходов на строительство футбольного стадиона ЦСКА. Стадион на севере Москвы на 30 000 мест, строившийся более 10 лет, потребовал, по оценкам Гинера, инвестиций не менее чем в $350 млн. Около 70% финансирования покрыла кредитная линия ВЭБа. Обеспечением по кредиту стали акции клуба, а также его недвижимость и имущество.

Структуры семьи Гинера владеют недвижимостью на Ленинградском шоссе – например гостиницей «Аэрополис», ТЦ «Палладиум» и ТЦ «Старт». К 2014 г. Гинер с партнерами построили на юге Москвы за МКАД ТРЦ «Новые Лужники» («Лужайка») площадью 250 000 кв. м. Строительство велось на кредит Альфа-банка в $104 млн, с обслуживанием кредита возникли проблемы, и этим летом Мещанский суд Москвы взыскал с Евгения Гинера по личному поручительству $101 млн в пользу банка.