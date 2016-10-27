«Лента» договорилась с финнами

«Лента» заключает крупнейшую сделку в своей истории с финской Kesko. Она потратит 11 млрд руб. на покупку «К-руока» и проведет полный ребрендинг

Российский ритейлер «Лента» договорился с финской Kesko о покупке ее гипермаркетов «К-руока» в России за 11 млрд руб. В сделку вошло 10 гипермаркетов и один супермаркет в Петербурге и области, три участка, в том числе в Московской области, сообщили компании. Сделка будет профинансирована из собственных средств компании и кредитов, добавила «Лента».

Ритейлеры обратились за одобрением сделки в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сделка должна быть закрыта 30 ноября, надеются оба ритейлера. Пока ходатайство не поступало, сказал представитель ФАС. Это будет крупнейшая сделка по слиянию и поглощению в истории «Ленты», отмечают аналитики «ВТБ капитала».

Цена продажи гипермаркетов «К-руока» сравнима с затратами на открытие одного гипермаркета «Лента», отмечают аналитики «Ренессанс капитала». По оценке JPMorgan, наоборот, открыть собственный магазин было бы дешевле: по их расчетам, в среднем построить гипермаркет «Ленте» стоит 200 000 руб. за 1 кв. м. Но на очень конкурентном рынке Петербурга «Ленте» было бы сложно открыть еще 10 магазинов, премия оправданна, рассуждают аналитики.

Kesko не откажется от ремонта Ситуация никак не касается сети товаров для дома и ремонта «К-раута», которая уже 10 лет в России и остается прибыльной, заявил представитель Kesko. В июле 2016 г. новая «К-раута» была открыта на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, еще одна строится недалеко от станции метро «Парнас», она будет открыта в 2017 г., добавил он.

Торговля продуктами питания в России потребовала бы значительных вложений, поэтому Kesko сосредоточится на торговле продуктами в Финляндии, объяснил сделку президент и гендиректор Kesko Микко Хеландер. Уход из России минимально скажется на продажах Kesko, но улучшит ее прибыльность, считает он.

После завершения интеграции все магазины «К-руока» будут работать под вывеской «Ленты», заявил российский ритейлер. «К-руока» начнет работать под брендом «Лента» после переходного периода, который составит максимум месяц, уточняет представитель Kesko.

Средства на ребрендинг потребуются минимальные, около 100–150 млн руб. на все магазины, оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У «К-руоки» хорошее торговое оборудование, но нужно поменять IT-систему и входную зону, говорит Бурмистров. «Лента» может закрыть гипермаркеты «К-руока» на время реконструкции – от недели до двух, считает он.

Петербуржцы лояльны к некоторым финским брендам, но их было немного в ассортименте российских магазинов «К-руока», зато было более 500 собственных брендов ритейлера, знает Бурмистров. Сильная сторона «К-руоки» – в собственном производстве, изменений в остальном ассортименте покупатели не заметят, рассуждает топ-менеджер федерального ритейлера. Бурмистров также считает, что после переформатирования трафик бывших финских магазинов вырастет. В «К-руоке» продажи в 2015 г. составляли 205 000 руб. с 1 кв. м, у «Ленты» – в 2 раза выше, указывают в JPMorgan.