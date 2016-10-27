«Детский мир» хочет пятую часть рынка

Выручка крупнейшей сети по торговле детскими товарами в России, группы «Детский мир», выросла за январь – сентябрь 2016 г. на 36% до 54,2 млрд руб., сообщил ритейлер. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 12,7%. Число магазинов увеличилось до 465, общая торговая площадь – до 535 000 кв. м. В ближайшие годы «Детский мир» может увеличить долю рынка детских товаров до 20%, заявил «Интерфаксу» гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов. По итогам 2015 г. доля «Детского мира» на рынке – 13%, за 2016 г. она может вырасти до 16%, уточнил представитель компании. Увеличить долю ритейлер планирует прежде всего за счет открытия магазинов. С начала года ритейлер открыл 41 магазин (40 под брендом «Детский мир» и один – ELC), суммарно за год планируется нарастить сеть на 90 магазинов. Ведомости

Конфетно-экспортный пик

Экспорт кондитерских изделий из России в августе 2016 г. вырос на 9,8% год к году до 34 600 т на сумму $78,1 млн, говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка. Это самый большой показатель с начала 2016 г. как в стоимостном, так и натуральном выражении. За период январь – август 2016 г. экспортные продажи выросли на 4,3% до 240 930 т на сумму $502,3 млн. Рост экспорта компенсирует производителям заметное снижение потребления кондитерских изделий в России, считают эксперты. Ведомости

«Яндекс.Такси» выехало на Украину

Сервис «Яндекс.Такси» заработал в Киеве, говорится в сообщении компании. Украина стала шестой страной, в которой начал работать сервис, после России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии. «В этом году мы впервые вышли за пределы России – сейчас на страны ближнего зарубежья приходится уже более 10% заказов», – заявил гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. В Киеве к сервису подключено 300 машин, суммарно к «Яндекс.Такси» подключено более 70 000 автомобилей. Ведомости