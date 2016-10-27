«Новатэк» в III квартале получил прибыль

Чистая прибыль «Новатэка» в III квартале 2016 г. по МСФО составила 36,494 млрд руб., в III квартале 2015 г. был убыток – 13,4 млрд руб., сообщила компания. Выручка увеличилась на 7,8% до 126,483 млрд руб., EBITDA выросла на 18% и составила в III квартале 43,8 млрд руб. «Рост выручки и EBITDA в основном связан с существенным увеличением продажи жидких углеводородов», – сообщила компания. В отчетном периоде «Новатэк» снизил добычу до 16,2 млрд куб. м газа (на 5,1%), реализация газа осталась примерно на уровне прошлого года – 14,46 млрд и 14,27 млрд куб. м соответственно. Интерфакс

Установлен срок моратория на выдачу шельфовых лицензий

Мораторий на выдачу лицензий на шельфе должен действовать до конца сроков переноса геологоразведки, сообщил руководитель Роснедр Евгений Киселев: «Мы обсуждали на заседаниях двух вице-премьеров – [Аркадия] Дворковича и [Александра] Хлопонина – вопрос о выполнении лицензионных обязательств по участкам на шельфе. Пришли к выводу, что целесообразно приостановить выдачу лицензий в акватории северной части арктического шельфа». Киселев сообщил также, что сейчас нет и технологий, чтобы осваивать восточные арктические моря. Интерфакс

Модернизация окупится так же, как новое строительство

После заседания консультативного совета по иностранным инвестициям 17 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе проработать вопрос о мерах по модернизации существующих генерирующих мощностей с использованием механизма, сходного с договором о предоставлении мощности, сообщила пресс-служба правительства. О выполнении поручения ведомства должны отчитаться до 1 декабря. Интерфакс

Шторм сбил график работы портов

Шторм в Новороссийске не позволил загрузить один из танкеров, а улучшение погоды прогнозируют в ночь с 26 на 27 октября. По словам советника президента «Транснефти» Игоря Демина, в ожидании погрузки три танкера стоят на рейде, один вышел из графика. В Усть-Луге с утра метель, штормовое предупреждение, сказал Демин. «Однако загрузка танкеров идет – по фактической погоде. В Приморске ожидают метель после обеда. Пока работа по графику. В Козьмино начинает штормить, загрузка уже пришвартованного танкера идет по фактической погоде. В Махачкале погода неустойчива, но пока все по графику», – сообщил он. Интерфакс