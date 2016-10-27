Цифры. Тенденции. События

5 млрд руб.

Направит на развитие малого высокотехнологичного бизнеса в моногородах в 2017 г. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщил ее руководитель Александр Браверман. Основную помощь получат моногорода с 1–2 градообразующими предприятиями. По словам Бравермана, одним из приоритетных моногородов будет Тольятти. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все 319 моногородов России могут претендовать на поддержку Фонда развития моногородов. ТАСС

Зарплата каждого десятого ниже прожиточного минимума

Около половины работников в России получают зарплату в 25 000 руб., включая НДФЛ, а 9% работающих имеют ежемесячный доход меньше прожиточного минимума, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, минимальный потребительский бюджет, который рассчитывается ФНПР по уровню цен, на сентябрь текущего года составил 36 000 руб. в месяц. Официальный прожиточный минимум за II квартал 2016 г. составил для трудового населения 10 722 руб. Интерфакс

400 000 нелегальных рабочих мест

Было ликвидировано в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Речь идет о рабочих местах с низкой производительностью труда в ЖКХ, на рынках, в ларьках, нелегальных перевозках и фирмах-однодневках. По его словам, на смену пришли качественные рабочие места в легальной торговле, службах такси, государственных учреждениях «Жилищник» и «Автомобильные дороги». Значительную их часть заняли москвичи и жители других регионов России, подчеркнул Собянин. От продажи мигрантам трудовых патентов городской бюджет получает 12 млрд руб. в год, рассказал мэр. Интерфакс