Статья опубликована в № 4191 от 27.10.2016 под заголовком: Слова

Сергей Шойгу

«Не могут террористы быть в понедельник террористами, а во вторник – уже умеренной оппозицией».

Министр обороны России считает «абсолютно неприемлемым» в борьбе с терроризмом «применение двойных, а временами и тройных стандартов». («РИА Новости»)

Надежда Савченко

«По себе знаю, как важно, когда в зале «суда», где ты сидишь в клетке, присутствуют украинцы. Когда есть кому крикнуть: «Слава Украине!»

Депутат Верховной рады Украины побывала в Москве на заседании Верховного суда по делу двух украинцев, осужденных за участие в войне в Чечне в 1990-х гг. («Ведомости»)

Дональд Трамп

«Вы больше не воюете с Сирией, вы воюете с Сирией, Россией и Ираном, так? А Россия – ядерная держава с работающим ядерным оружием».

По мнению кандидата в президенты США, сирийский план его конкурента Хиллари Клинтон доведет Америку «до третьей мировой войны». (Reuters)