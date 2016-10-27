Убытки останутся в прошлом

Правительство предпочитает снизить риски для бюджета, создав их для бизнеса. В кризис оно предлагает увеличить налоговую нагрузку на компании, лишив их возможности учитывать все убытки

С 2017 г. налогооблагаемую прибыль можно будет уменьшить на прошлые убытки не более чем на 30%. Такие правительственные поправки в Налоговый кодекс Госдума рассмотрит на следующей неделе. Сейчас компании могут вычитать из прибыли все убытки, правда, только в течение 10 лет. Тут правительство решило компании поддержать – убрать ограничение срока.

Лимит на признание убытков – это прямое повышение налоговой нагрузки, признает федеральный чиновник. Хотя президент Владимир Путин обещал до конца 2018 г. не ухудшать налоговые условия.

Мера поддержит региональные бюджеты, писал Минфин в проекте Основных направлений налоговой политики (ОННП). Минфин не предлагает повышать ставки налогов, но так можно найти дополнительные источники дохода, признавал замминистра Илья Трунин (цитата по «Интерфаксу»). Около четверти доходов региональные бюджеты получают от налога на прибыль, говорит Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики, самые развитые – 30%.

По данным ФНС на июль, консолидированный бюджет из-за уменьшения налоговой базы на убытки недополучил 464,5 млрд руб. – около трети от исчисленного налога на прибыль (1,2 трлн руб.). Всего у 27 990 компаний к июлю накопилось 2,3 трлн руб. убытка, на который можно уменьшить налоговую базу (см. график). В 2017 г., по прогнозам Минфина, сумма накопленных и неперенесенных убытков составит 1,55 трлн руб., следует из проекта Основных направлений бюджетной политики.

Из-за предложенного правительством ограничения бизнесу пришлось бы в условиях 2015 г. доплатить 100 млрд руб. налога, подсчитали эксперты ЦМАКПа. Но, получив деньги сейчас, бюджет может лишить себя больших доходов в будущем, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы: сэкономленное на налогах компании могли бы инвестировать в производство, бюджет бы от этого выиграл.

Ограничение в первую очередь ударит по компаниям с большими убытками, предупреждает юрист крупной компании. Это серьезный удар, особенно в условиях кризиса, говорит партнер налоговой практики KPMG Нина Гулис. Платить налог придется с виртуальной прибыли, а убытки – накапливать, констатирует управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Убытки могут возникнуть внезапно, говорят юристы. Например, из-за отрицательных курсовых разниц, отмечает партнер EY Алексей Кузнецов. Допустим, для финансирования российских проектов компания заняла за рубежом, приводит пример директор налогового департамента «Алкоа Россия» Максим Хвалибов: когда рос курс доллара, росли и убытки из-за отрицательной курсовой разницы, а с его укреплением сформировалась бумажная прибыль в рублевой отчетности. Перенос убытков позволял нивелировать такие недостатки в отчетности по РСБУ, говорит он.

Принятое в 2005 г. решение разрешить переносить все убытки было для многих иностранных компаний одним из условий начала бизнеса в России, вспоминает Хвалибов. И подтверждает менеджер крупной иностранной компании.

Придется активнее управлять убытками и расходами, говорят опрошенные эксперты. Например, сделки, по которым компания признает убыток, можно постараться отложить до 2017 г., а с доходом, наоборот, ускорить, говорит Кузнецов. Отдельные компании будут управлять издержками, считает Костальгин, перераспределять потоки и затраты внутри холдинга. Чтобы в холдинге не было убыточных компаний, но хуже были результаты у прибыльных, объясняет старший юрист Herberth Smith Freehills Сергей Еремин. Но при таких операциях могут возникнуть претензии налоговиков к трансфертным ценам, предупреждает Костальгин, чтобы избежать их, можно объединить компании холдинга, превратив их в филиалы, тогда все их убытки и прибыль будут суммироваться. По коммерческим причинам реорганизация подходит не для всех, оговаривается Кузнецов.

Наиболее верным было бы ввести переходные периоды, считает Гулис, например не распространять ограничение на убытки, накопленные до 2017 г., или постепенно уменьшать долю убытков, которые можно учитывать.