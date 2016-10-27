Новогодняя приватизация

Продажа 19,5% акций «Роснефти» состоится только под Новый год. И вовсе не факт, что этот пакет купит сама госкомпания. Чиновники хотят найти других инвесторов

Подготовительная работа к приватизации 19,5% акций «Роснефти» должна завершиться только к началу декабря, заявил вчера, 26 октября, министр экономического развития Алексей Улюкаев. Это график консультанта правительства – банка Intesa. К началу декабря завершатся подготовка отчета, оценка, рассылка приглашений инвесторам, пояснил Улюкаев. Ранее он говорил, что уже в середине ноября Intesa представит отчет о наличии потенциальных кандидатов. Но сейчас речь идет о завершении всего комплекса мероприятий, уточняет представитель Минэкономразвития.

О желании купить этот пакет пока заявляла только сама «Роснефть». Она же на сегодня и есть главный претендент, констатирует федеральный чиновник. Но еще непонятно, сможет ли госкомпания выкупить все 19,5% акций, выставленных на продажу, продолжает собеседник «Ведомостей»: есть вероятность, что какую-то часть выкупит сторонний инвестор. С этим и связан долгий процесс подготовки, объясняет он. То же самое говорит и другой федеральный чиновник.

Правительство контролирует 69,4% акций «Роснефти» через «Роснефтегаз». Он и занимается продажей доли в нефтяной компании, сказал представитель Минэкономразвития. «Роснефтегаз» не заявлял о невозможности привлечения стратегических инвесторов на госпакет «Роснефти», добавляет он, поиск возможных покупателей продолжается.

Большая распродажа Минэкономразвития уточнил прогноз поступлений от приватизации на 2017–2019 гг., доходы оказались примерно в 2,5 раза выше, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Абсолютной цифры он не назвал. Сейчас от приватизации планируется получить 138 млрд руб. Получается, что новая оценка – 345 млрд руб. Минэкономразвития предложило добавить в список продаваемых активов доли в РЖД, «Транснефти», «Россетях» и «Ростелекоме», пояснил Моисеев.

Летом китайская CNPC и индийская ONGC заявляли о возможном интересе к приватизации «Роснефти». Представитель ONGC не ответил вчера на запрос «Ведомостей». «Наш интерес к приватизации «Роснефти» зависит от ее условий», – сказал представитель CNPC. Ранее председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что его компания хотела бы получить право участия в управлении «Роснефтью». Покупка слишком маленького пакета может быть неинтересна для CNPC, замечает один из чиновников. Ведь для того чтобы гарантированно провести кандидата в совет директоров, нужно 11,1%, так как в совете девять мест.

Если найдется потенциальный инвестор, то покупки госкомпанией собственных акций не будет, заявил вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов. Его представитель не уточнил, возможна ли продажа пакета по частям – «Роснефти» и другому инвестору. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал говорить, готова ли компания выкупать весь пакет. «Роснефть» потенциально может выложить все 703,5 млрд руб. – на счетах у нее $20 млрд. Но президент России Владимир Путин уже говорил, что покупка акций самой «Роснефтью» не самоцель: это только промежуточный этап поиска инвесторов, так как на низком рынке сложно найти покупателя по приемлемой цене.

Если есть какой-то интерес, то лучше продавать все акции сторонним инвесторам, считает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Ведь в таком случае «Роснефть» возьмет на себя риск падения котировок собственных акций. Цены на нефть могут упасть, указывает Вахрамеев.

Выкуп акций «Роснефтью» – это просто необходимость пополнить бюджет уже в этом году, замечает федеральный чиновник. Конечно, предпочтительнее частный инвестор, добавляет он.

Если продажа состоится только в декабре, есть риск, что 703,5 млрд руб. от сделки могут не дойти до бюджета в этом году – без этих доходов дефицит будет выше планируемого. Минфин уже выразил опасение, что так произойдет, и попросил Госдуму его подстраховать – дать возможность взять дополнительный 1 трлн из резервов на покрытие дыры.

Несмотря на продажу в декабре, деньги будут перечислены в бюджет в этом календарном году, уверяет представитель Минэкономразвития. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». Задержка продажи, если она будет, может быть связана с тем, что компании нужно подготовить корпоративные процедуры, объясняет высокопоставленный чиновник. Приватизация – это решение собственника, а не компании, процедуры возможны, но необязательны, объясняет партнер ЕПАМ Дмитрий Степанов.

Чисто технически деньги смогут прийти в бюджет и в декабре. Но скорее всего Минфин не захочет их использовать и предпочтет залезть в резервы, считает старший экономист БКС Владимир Тихомиров. «703 млрд – большая сумма, деньги придут бюджетополучателям только во второй половине декабря, а это означает большой приток ликвидности за короткий срок, – отмечает эксперт. – Скорее всего Минфин предпочтет равномерно размазать расходы в ноябре и декабре и кассовый разрыв покроет за счет резервов». Затем эти изъятия из резервов будут компенсированы доходами от «Роснефти» – чисто технический маневр, заключает Тихомиров.