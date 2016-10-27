Инвесторы выбирают помельче

В ноябре будут подведены итоги конкурса на право получить в концессию дорогу Стерлитамак – Кага – Магнитогорск. Предварительный отбор прошли пять из шести заявок – в основном от региональных игроков, том числе из Москвы (см. врез).

Двухполосная дорога длиной 171 км должна связать два межрегиональных промышленных центра и частично переключить на себя транспортные потоки с трассы М-5 «Урал» и международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Частично дорога будет построена, частично – реконструированы действующие участки.

Претенденты на дорогу Отбор прошли заявки «Южноуральской дирекции автодороги», «Башкирских скоростных магистралей», «Башкирдорстроя», НПЦ «Инвестстройпроект» и «Строительного сервиса».

Это один из проектов, претендующих на получение денег от «Платона» (плата за проезд грузовиков по федеральным трассам). Какие проекты получат деньги, до конца года должна решить правительственная комиссия по транспорту.

Проект предполагает федеральное финансирование на 20 млрд руб., 4,5 млрд – за счет региона и 5,8 млрд – от инвестора. На дороге будут платные участки, власти установят на них предельный тариф (10–25 руб./км в зависимости от транспортного средства). Кроме того, предусмотрена плата государства концессионеру – пока 12,9 млрд руб. (может снижаться во время конкурса).

Этот проект выделяется на фоне конкурсов с небольшим числом участников, признает глава российской инфраструктурной практики Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина. В условиях ограниченного числа новых проектов ГЧП повышенный интерес вполне оправдан, говорит она.

Интерес у участников есть, несмотря на недостатки конкурсной документации и особенно проекта концессионного соглашения, комментирует партнер Hogan Lovells, консультант одного из участников, подавших заявку, Александр Долгов. Инвесторы считают, что бюджет Башкирии справится с выплатами, считает один из консультантов.

Эта дорога в отличие от ЦКАД не мегапроект и не требует огромных инвестиций, но в то же время проект достаточно крупный, говорит Долгов. Сначала участников привлекли деньги от «Платона», но теперь публичная сторона заявляет, что готова финансировать проект, даже если не получит этих средств, комментирует он.

Проект не такой масштабный, как, например, четвертый мост в Новосибирске (также претендует на деньги «Платона») и, следовательно, представляется более реалистичным в краткосрочной перспективе, считает Ревзина.