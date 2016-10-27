Долговая лихорадка

Аргентина занимает все больше и больше. Инвесторы активно дают ей в долг, но начинают задаваться вопросом, смогут ли власти вовремя остановиться

Менее года назад Аргентина была на грани кризиса платежного баланса. Популистская политика, которую 12 лет проводили президенты Нестор и Кристина Киршнер, привела к значительному росту бюджетного дефицита и почти опустошила валютные резервы. Но пришедший в декабре к власти Маурисио Макри смог вернуть страну на мировой рынок капитала.

Менее чем за год валютные резервы почти удвоились. Аргентина разместила облигации на $16,5 млрд. В последние недели правительство выпустило бонды в песо еще на $8,5 млрд; основной спрос на них тоже от международных фондов.

Госорганизации в этом году выпустили облигаций на $40 млрд (три четверти – в иностранной валюте). По данным Института международных финансов (IIF), госдолг вырос до 50% с 43% в декабре. «Инвесторы дают правительству средства, необходимые для финансирования системных изменений», – говорит Мартин Кастеллано, экономист IIF по Аргентине. Их аппетит позволяет отложить бюджетную консолидацию до выборов в парламент в 2017 г., на которых Макри надеется укрепить позиции и приступить к реформам.

«Они добрались до инвесторов практически всех типов, разместили столько облигаций, сколько могли, – и некоторых это начинает напрягать», так как показывает, что ситуация с 7%-ным дефицитом бюджета не улучшается, говорит Вальтер Штоппельверт, начальник аналитического отдела аргентинского инвестбанка Balanz Capital.

Стоимость привлечения средств для Аргентины упала, но большой «бюджетный дефицит – проблема, ограничивающая ее возможность привлекать финансирование по более низким ставкам», отмечает Кастеллано. Доходность 10-летних аргентинских бондов упала до 6,5%, но, например, Колумбия может размещать бумаги под 2%. Чтобы стоимость заимствования снизилась, нужно улучшать бюджетную ситуацию, настаивает Кастеллано.

Перевел Михаил Оверченко