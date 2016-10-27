Цифры. Тенденции. События

1.12.2016

К этой дате будет подготовлен первый вариант антикризисного плана на 2017 г., сказал замминистра экономического развития Олег Фомичев. Правительство будет финансировать из антикризисного плана на следующие три года автопром, жилищное строительство и экспортные проекты, сообщил министр Алексей Улюкаев: «Возможна поддержка специальных экспортных программ». ТАСС

Минэкономразвития ждет денег ЦБ

Минэкономразвития ожидает от ЦБ еще одного увеличения программы проектного финансирования под уже одобренные проекты, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Отобранные в прошлом году 42 проекта стоят 347,3 млрд руб., компании запрашивают 235,5 млрд руб. кредитов. К концу сентября банки выдали кредиты на 110 млрд руб., ЦБ рефинансировал 101 млрд. ЦБ увеличил лимит со 100 млрд до 150 млрд руб. «<...> Мы считаем, что будет увеличен [лимит] незначительно – 200 с небольшим миллиардов рублей», – сказал Улюкаев. Интерфакс

Временное ускорение

За неделю по 24 октября инфляция ускорилась до 0,2%, сообщил Росстат. Предыдущие пять недель цены прирастали на 0,1%. С начала октября цены выросли на 0,5%, с начала года – на 4,6%. Годовой индекс цен на 24 октября остался на уровне предыдущей недели – 6,2%. В Минэкономразвития отмечают, что ускорение роста цен произошло за счет непродовольственных товаров, и не ждут, что недельный темп в 0,2% сохранится до конца года. В сценарии «базовый плюс», который Минэкономразвития считает наиболее реалистичным, инфляция в 2016 г. составит 5,7–5,8%, в 2017 г. – 4,5%, заявил министр Алексей Улюкаев. Интерфакс