«Яндекс» настроил нейронную сеть

Выручка «Яндекса» в III квартале 2016 г. составила 19,3 млрд руб. – это на четверть больше, чем годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA (без учета влияния курсов валют и т. д.) увеличился на 14% до 6,9 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – на 8% до 3,8 млрд руб. Все финансовые показатели компании превысили ожидания аналитиков, опрошенных «Интерфаксом». Они прогнозировали, что выручка «Яндекса» вырастет на 23%, скорректированные EBITDA и чистая прибыль – на 8 и 4,5% соответственно.

В результате «Яндекс» снова повысил прогноз роста выручки в 2016 г. до 22–24% с июльских 19–22%. В конце I квартала компания прогнозировала, что ее годовая выручка увеличится на 12–18%. Оценили результаты и инвесторы «Яндекса»: котировки компании на NASDAQ выросли к 19.00 мск на 6,8% до $20,2 за акцию.

Финансовые результаты III квартала одного из двух главных конкурентов «Яндекса» – холдинга Mail.ru Group аналитики, напротив, назвали разочаровывающими. Выручка группы выросла на 5% до 9,1 млрд руб., тогда как аналитики ожидали ее на уровне 9,3 млрд руб. Доходы Mail.ru Group от интернет-рекламы (приносит группе чуть меньше половины выручки) увеличились на 21,3% до 4,4 млрд руб., доходы от платежей пользователей и онлайн-игр снизились на 3,8 и 13,5% соответственно.

«Яндекс» продолжает зарабатывать подавляющую часть выручки (96%) на рекламе в результатах поиска и на сайтах партнеров: в III квартале эти доходы увеличились на 22% до 18,4 млрд руб. Выручка других бизнесов «Яндекса» растет быстрее рекламного – на 130% до 0,85 млрд руб. в июле – сентябре (см. врез).

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объяснил хорошие финансовые показатели квартала «технологическими изменениями в рекламных продуктах» компании. Технический директор «Яндекса» Михаил Парахин рассказал на телеконференции с аналитиками, что компании удалось повысить точность показов рекламы пользователям. С помощью нейронных сетей «Яндекс» анализирует новые запросы пользователей и дополнительную косвенную информацию о них, которой компания уже располагает, и отвечает на так называемые невербализованные запросы, уточнил он. Представитель «Яндекса» привел «Ведомостям» такой пример: на запрос о поездке на Цейлон пользователь может увидеть и рекламное объявление туров в Шри-Ланку. Также «Яндекс», по словам Парахина, начал показывать контекстные объявления пользователям, похожим на лояльную аудиторию рекламодателя. В результате эффективность рекламы выросла, люди стали реже уходить с сайта рекламодателя сразу после перехода по объявлению, резюмировал он.

Непрофильный рост Выручка «Яндекса» от сегмента «Поиск и портал» (зарабатывает на рекламе) выросла в III квартале 2016 г. на 21% до 17,5 млрд руб., сегмента «Электронная коммерция» («Яндекс.Маркет») – на 45% до 1,2 млрд руб., «Яндекс.Такси» – на 151% до 587 млн руб., «Сервисы объявлений» (Авто.ру, «Яндекс.Недвижимость» и др.) – на 45% до 352 млн руб., «Экспериментальные направления» («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и др.) – на 98% до 210 млн руб.

«Яндекс» зарабатывает прежде всего на рекламных объявления в результатах поиска, показанных в десктопной версии сайтов. И росту доходов компании пока не мешает снижение ее доли в поисковых запросах российских пользователей из-за конкуренции с Google – в мае на российскую компанию приходилось 57% таких запросов, в не закончившемся октябре – 55,2% (данные LiveInternet). Также у «Яндекса», как и у большинства крупных российских интернет-площадок, постепенно сокращается число пользователей, которые заходят на его сервисы с персональных компьютеров и ноутбуков, а не со смартфонов и других мобильных устройств. В сентябре, по данным TNS, десктопная аудитория «Яндекса» составила 53,4 млн чел., а год назад – 54 млн. Взамен у «Яндекса» растет мобильная аудитория: в III квартале уже 30% поисковых запросов компания получила с мобильных устройств, сообщил ее гендиректор Александр Шульгин (год назад – 26%), за счет этого доля мобильной рекламы в выручке ресурсов самого «Яндекса» (без учета партнерской сети) выросла за тот же период с 21 до 24%.

Подводя итоги II квартала, Шульгин хвастался, что доля «Яндекса» растет на смартфонах под управлением самой популярной операционной системы – Android. Теперь он сообщил, что в сентябре доля «Яндекса» снизилась до 38% (по итогам I квартала – 40%). Причина потери доли – неконкурентное поведение Google, владельца Android, счел «Яндекс» и еще в 2014 г. пожаловался на Google в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство признало Google нарушителем и предписало ему перестать противодействовать предустановке приложений конкурентов (в том числе «Яндекса») на Android. Предписание до сих пор не исполнено. Аналитики JPMorgan ожидают, что доля на Android будет расти в IV квартале 2016 г. и в начале 2017 г., когда «Яндекс» подпишет новые соглашения с производителями устройств.

Ранее аналитики инвестбанков не раз говорили «Ведомостям», что проблема «Яндекса» с мобильным трафиком в краткосрочной перспективе не отразится на финансах компании. Все потому, что пока настольные компьютеры доминируют в рунете и именно на них показывается значительная часть рекламы.