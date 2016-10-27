Bookmate копит на заграницу

У международного сервиса для чтения электронных книг Bookmate появился новый инвестор, рассказал журналистам совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. По его словам, в обмен на 10% акций сервис получит $2,5 млн инвестиций. Выходит, весь Bookmate оценили в $25 млн. Имя инвестора Костыгин не раскрыл. Виктор Фрумкин, соучредитель Dream Industries (эта компания до сих пор единолично владела Bookmate), подтвердил, что у сервиса появился новый инвестор, – венчурный фонд, который инвестирует в технологические компании в России, Израиле и США. Другие детали об инвесторе Фрумкин раскрыть отказался. Никто из учредителей Dream Industries не продает свою долю, утверждает он: «Bookmate получил заем, который будет конвертирован в акции в процессе допэмиссии».

Bookmate был основана в 2010 г. Фрумкиным и его партнером Саймоном Дайлопом. Это сервис электронных книг, который зарабатывает на подписке. Сейчас пользователям Bookmate доступно 650 000 книг на 12 языках, указано на сайте сервиса. Dream Industries (основана в 2009 г.) также принадлежат музыкальный сервис Zvooq, образовательная платформа «Теории и практики», центр для стартапов DI Telegraph и онлайн-сервис Exchang.es. Костыгин говорит, что совокупная годовая выручка Bookmate и Zvooq приблизилась к $10 млн.

При создании Bookmate основатели инвестировали в него $0,5 млн собственных средств, в 2011 г. сервис привлек $3 млн от «Юлмарта» и финского фонда Essedel, а спустя три года – еще $3 млн от «Юлмарта».

По словам Фрумкина, новые инвестиции будут направлены на дальнейшую международную экспансию сервиса, который сейчас присутствует в 20 странах.

По данным компании «Литрес», в 2015 г. доля Bookmate на рынке электронных книг в России составила 4%. Столько же у «Аймобилко» и Mybook. Весь рынок легальных электронных книг «Литрес» оценивает в 1,7 млрд руб., или в 3% от всех продаж книг в России. Такая же оценка этого рынка и у Российской ассоциации электронных коммуникаций. В 2016 г. продажи электронных книг вырастут до 3 млрд руб., прогнозировал прежде «Литрес».

Костыгин уточнил, что компания ищет инвесторов не только для Bookmate, но и для других сервисов, в том числе сейчас ведутся переговоры по поводу инвестиций в Zvooq. Гендиректор Zvooq Михаил Ильичев это подтвердил.