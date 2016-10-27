Цифры. Тенденции. События

$616 млн

Составила выручка сервиса микроблогов Twitter в III квартале 2016 г., а чистый убыток – $103 млн. Это выше ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet ($604 млн).

Чтобы снизить расходы, Twitter сократит 9% сотрудников. Капитализация Twitter с начала года сократилась на 45% до $12,2 млрд. Интерфакс

«Ведомости» Защитили репутацию в суде

Троицкий суд Москвы полностью удовлетворил требования «Ведомостей» к владельцу агентства «Социальные сети» Денису Терехову о защите деловой репутации газеты, сообщил ее главный юрист Владимир Румянцев. Терехов заявил RNS, что оспорит это решение. Издатель «Ведомостей» – компания «Бизнес ньюс медиа» подала иск в начале этого года. Терехов публично заявил, что много раз давал взятки журналистам. В том числе в Facebook бывшего журналиста «Ведомостей» Романа Шлейнова Терехов написал, что в 2010 г. якобы платил за «блок» $100 000 в месяц сотрудникам конкретно этой газеты, т. е. якобы договорился, что журналисты не будут писать статьи на определенную тему. В течение 10 дней после вступления решения суда в силу Терехов должен будет опубликовать опровержение в своем Facebook. Ведомости

МТС заработает на свиданиях

МТС в ноябре запустит мобильный сервис «Знакомства», сообщил VC представитель оператора. Это аналог дейтингового приложения Tinder. Сервис будет доступен для всех пользователей, а не только абонентов МТС. Сначала он будет полностью бесплатен, позднее оператор планирует зарабатывать на виртуальных подарках пользователей друг другу, скрытии части персональной информации и т. д. У американского Tinder сейчас более 1 млн платных пользователей. Ведомости