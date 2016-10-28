РЖД снизила перевозку грузов в октябре на 3%

РЖД ждет падения погрузки в октябре на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по ноябрю падение погрузки может составить 2,5%, рассказал представитель компании. «Речь идет о среднесуточном показателе на уровне примерно 3,66 млн т», – уточнил вице-президент монополии Салман Бабаев «Интерфаксу». Такое существенное падение погрузки последний раз РЖД фиксировала в мае – июне 2015 г.

В 2016 г. компания ждет увеличения погрузки на 0,5%, заявил топ-менеджер РЖД. В сентябре в материалах компания отмечала, что в этом году ждет роста погрузки на 1% до 1,226 млрд т. За девять месяцев РЖД перевезла 911,6 млн т грузов, на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2015 г.

Представитель РЖД объяснил снижение погрузки в первую очередь сокращением перевозок строительных грузов, железной руды. Оба вида грузов относятся к первому тарифному классу, транспортная составляющая в их цене превышает 15%: это низкодоходные грузы, «социально значимые» (уголь), необработанная древесина, цемент и другие стройматериалы. Их перевозку РЖД производит по заниженным расценкам. «Но цены на железную руду сейчас колеблются в районе $50 за 1 т, хотя в середине года достигали $70 за 1 т», – напоминает аналитик АКРА Максим Худалов. Кроме того, поставки железной руды на экспорт сократились из-за роста вывоза угля и возвращения на экспортный рынок железной руды с Украины, продолжает эксперт. Но, ожидает он, ситуация нормализуется к февралю, сезонному росту спроса на руду в Китае.

Погрузку в октябре поддержал рост перевозок лома черных металлов и кокса, а также лесных грузов, химических и минеральных удобрений, говорит представитель РЖД. Рост перевозки угля на экспорт не компенсировал общего падения погрузки – «снизились внутренние перевозки».

Сокращение перевозок строительных и в некоторой степени химических и металлургических грузов обусловлено ростом ставок на полувагоны, которые в сентябре – октябре превысили 1200 руб. в сутки из-за проблем с вывозом угля на экспорт из Кузбасса, и снижением скорости оборота вагонов на сети, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Если грузоотправитель заключил контракт в начале года, то из-за ажиотажного спроса на полувагоны, неритмичной подачи и аномально высокой стоимости привлечения (она выросла вдвое) он вынужден ограничить отгрузку и ждать ноября, когда полувагоны станут более доступными, а ставки снизятся, объясняет эксперт.