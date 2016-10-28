Альфа-банк разместит вечные бонды

Альфа-банк разместит бессрочные бонды на $400 млн. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на это время была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная). Это первый выпуск бессрочных бондов, который соответствует «Базелю III» (подразумевает включение средств в добавочный капитал первого уровня). Выплата купона осуществляется на усмотрение эмитента, номинал бумаг может быть уменьшен для пополнения уставного капитала и для восстановления достаточности базового капитала до 5,125%. Номинал бумаг может быть списан, если банк будет санирован. Ранее бессрочные бонды размещали ВТБ и Газпромбанк. В 2014 г. подобные бумаги размещали Промсвязьбанк и Татфондбанк, но эти выпуски были частными, писали аналитики «Сбербанк CIB». В середине 2016 г. РСХБ размещал бессрочные облигации на 15 млрд руб., но на внутреннем рынке. Ведомости

S&P подтвердило рейтинги «Русского стандарта»

S&P подтвердило банку «Русский стандарт» долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне CCC+/C с «негативным» прогнозом. Банк продолжит выполнять свои обязательства в ближайший год: долговые обязательства, подлежащие погашению в ближайшие 12 месяцев, включают субординированный долг на $169 млн (погашение в декабре 2016 г.) и приоритетные необеспеченные публичные долговые обязательства на $38 млн (июль 2017 г.). Но после убытков на 33 млрд руб., аккумулированных с 2014 г., стабильность бизнеса банка снизилась, несмотря на поддержку акционеров. Банку потребуется время для восстановления прочного положения на рынке. S&P прогнозирует чистый убыток банка в 2016 г. по МСФО, выход на безубыточность не раньше 2017 г. Ведомости