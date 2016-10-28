«Мегафон» проявит щедрость

«Мегафон» второй раз за год готов выплатить неожиданно высокие дивиденды. Щедрость будет компенсирована сокращением инвестиций в строительство сети, считают аналитики

В четверг совет директоров «Мегафона» рекомендовал выплатить 15 млрд руб. промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2016 г. (24,19 руб. на акцию), говорится в сообщении оператора. Решение будет принимать собрание акционеров, оно назначено на 9 декабря, а дата закрытия реестра акционеров – на 20 декабря.

О планах «Мегафона» заплатить в конце 2016 г. промежуточные дивиденды за первые два или три квартала 2016 г. в зависимости от результатов говорил ранее финансовый директор оператора Геворк Вермишян.

В августе 2016 г. «Мегафон» выплатил акционерам 35 млрд руб. (56,44 руб. на акцию). Таким образом, выплаты «Мегафона» в 2016 г. могут составить практически ту же сумму, что и в прошлом, – около 50 млрд руб., или 80,63 руб. на акцию. Это подтверждает приверженность «Мегафона» к стабильному и привлекательному размеру вознаграждения акционеров, несмотря на внешние факторы, считает гендиректор оператора Сергей Солдатенков, чьи слова приведены в сообщении оператора.

Солдатенков стал гендиректором «Мегафона» весной 2016 г., и многие инвесторы считали, что он будет склонен увеличивать инвестиции в строительство сетей. Но в конце мая совет директоров, напротив, увеличил рекомендацию по летним выплатам акционерам: к уже рекомендованным ранее дивидендам за 2015 г. в размере 30 млрд руб. он добавил рекомендацию выплатить дополнительно 5 млрд руб. – за I квартал 2016 г. Это решение аналитики трактовали как попытку успокоить инвесторов, опасавшихся снижения дивидендов после смены руководства.

Чьи акции доходнее Если рекомендации по выплате будут одобрены, годовая доходность депозитарных расписок «Мегафона» составит порядка 14,5%, подсчитали аналитики «ВТБ капитала». Дивидендная доходность расписок МТС в 2016 г., по их же августовским подсчетам, составит 8,7%.

Размер рекомендованных промежуточных дивидендов также оказался выше ожиданий аналитиков. Это решение приятно удивит инвесторов, поскольку ожидались более скромные выплаты, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Консенсус-прогноз аналитиков, рассчитанный Bloomberg, предполагал выплату примерно 3 млрд руб. (5 руб. на акцию), пишут в своем отчете аналитики JPMorgan. Промежуточные дивиденды заметно превзошли ожидания, согласен аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Дело в том, что в первом полугодии 2016 г. компания резко увеличила капитальные затраты – на 31,8% год к году до 27,2 млрд руб., – при том что полугодовой показатель OIBDA сократился на 10,3% год к году до 59,8 млрд руб., а чистый денежный поток упал на 40,4% до 18,5 млрд руб. Подобные условия явно не способствуют увеличению дивидендных выплат, считает Нигматуллин.

Либин не ожидает от «Мегафона» сильных результатов и по итогам III квартала и допускает, что оператор может снизить прогноз по OIBDA и капитальным затратам. А Нигматуллин, напротив, считает, что щедрые выплаты могут свидетельствовать о положительном влиянии на бизнес оператора экономической конъюнктуры. Он не исключает, что, отчитываясь за III квартал, компания вновь пересмотрит размер капитальных затрат в 2016 г. Весной «Мегафон» уже снижал прогноз по максимальным капитальным затратам за год – с 75 млрд до 70 млрд руб. Таким образом, инвестиции оператора несколько сократятся по сравнению с 2015 г., когда они составили 70,2 млрд руб. Показатель OIBDA оператор ожидает в диапазоне 120–126 млрд руб. (в 2015 г. он составил 132 млрд руб.). Объявить результаты III квартала «Мегафон» планирует 9 ноября.

Вместе с тем аналитики ждут пересмотра дивидендной политики оператора. Сейчас оператор выплачивает акционерам наибольшую из двух сумм: или 50% чистой прибыли, или 70% свободного денежного потока. При этом долговая нагрузка оператора после выплаты дивидендов должна оставаться в пределах от 1,2 до 1,5 показателя OIBDA. О том, что «Мегафон» планирует разработать новые параметры дивидендной политики, ранее говорил Вермишян. Такой коридор долговой нагрузки позволял «Мегафону» подтверждать свой кредитный рейтинг, однако, после того как рейтинговые агентства понизили суверенный рейтинг России, необходимость в таком ограничении отпала, объяснял Вермишян.

Текущая дивидендная политика была принята компанией в 2012 г. при выходе на IPO и теперь, по его словам, она «несколько устарела и требует модернизации». Аналитики объясняли отказ от коридора долговой нагрузки иначе – «Мегафон» отказывается от технического ограничения, чтобы выполнять обязательства перед акционерами и не упираться при этом в ограничения по долговой нагрузке.

Чтобы поддерживать высокие дивидендные выплаты, компании придется занимать и увеличить коэффициент долговой нагрузки с 1,4 до 1,8, прогнозируют аналитики «ВТБ капитала». Они считают, что выплата высоких дивидендов, скорее всего, обусловлена нуждами основного акционера «Мегафона» – USM Holding Алишера Усманова.

Вчера на Лондонской бирже котировки депозитарных расписок «Мегафона» выросли на 1,02% до $8,94 за бумагу.