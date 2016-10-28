Х5 хочет занять 15% рынка

Второй по обороту ритейлер в России, Х5 Retail Group, собирается вдвое увеличить бизнес и занять 15% рынка торговли продовольственными товарами в 2020 г., рассказал на встрече с инвесторами и аналитиками главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман. По итогам 2015 г. доля Х5 на рынке продовольственного ритейла составляла 6,2%, «Магнита» – 6,9% рынка (без учета его магазинов косметики и бытовой химии; по данным Infoline). «Наша цель – иметь самую большую долю на рынке, сохраняя при этом рентабельность, мы к этому идем», – заявил Шехтерман. Х5 уступила «Магниту» лидерство по выручке в I квартале 2013 г. Ведомости

«Юлмарт» нашел в себе А1

еДля решения акционерного конфликта в «Юлмарте» совладелец онлайн-ритейлера Михаил Васинкевич привлек A1, рассказал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. По его словам, два сотрудника А1 появились вчера на совете директоров компании. По мнению Костыгина, они «представляют интересы Васинкевича и консультируют его». По данным «Фонтанка.ру», у сотрудников А1 есть доверенность от Васинкевича. «В состав директоров зарегистрированной на Мальте компании Ulmart Holdings входят два сотрудника A1, Артем Артюхов и Алан Байрамкулов. Утверждать, что они представляют интересы А1 или каких-либо иных компаний или частных лиц, неправильно», – заявил представитель «Юлмарта». Помимо Артюхова и Байрамкулова в совет директоров Ulmart Holdings входят независимые директора Юрий Кобзик, Сергей Туганов, Олег Маркин и Сергей Беляков, добавил представитель «Юлмарта». По словам представителя А1, компания сотрудничает с Donna Union Foundation, миноритарием «Юлмарта»: «Рекомендованные А1 лица получили право принимать участие в работе совета директоров». Владельцами Donna cчитаются Алексей Никитин и Васинкевич, по данным «Коммерсанта». Васинкевич отказался от комментариев. Ведомости