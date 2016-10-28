Нефтяники получат передышку

Президентская комиссия по ТЭКу может 9 ноября обсудить введение налога на добавленный доход (НДД) с 2017 г. и обеспечение стабильного налогового режима на 3–5 лет

Заседание президентской комиссии по ТЭКу планируется 9 ноября, следует из предварительной повестки заседания, с которой ознакомились «Ведомости». «Комиссия действительно планируется и готовится», – подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Повестку (см. врез) подтвердил человек, близкий к одному из участников совещания. Она не окончательная, отмечает федеральный чиновник, допуская перенос заседания на конец ноября. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, добавив, что предложения к комиссии готовит Минэнерго. Представители Минэнерго и «Роснефти» от комментариев отказались. Представители других нефтяных компаний, «Россетей», «Русгидро», «Интер РАО» не ответили на запросы.

Вопросов, посвященных газовой отрасли, в повестке пока нет, хотя, например, разделение «Газпрома» на добывающую и транспортную компании активно обсуждалось год назад. Антимонопольная служба (ФАС) поднимала этот вопрос на последнем заседании президентской комиссии по ТЭКу год назад. Вопрос требует дополнительной проработки, объясняли тогда главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр энергетики Александр Новак.

ФАС готовит предложения по дальнейшему развитию рынка газа и надеется, что они будут включены в повестку к планируемой президентской комиссии, говорит начальник управления ТЭКа Дмитрий Махонин. Среди других актуальных тем – доступ независимых производителей к экспорту газа, регулирование тарифов, напоминает аналитик «Атона» Александр Корнилов: «Для нефтяников же основной горячей темой остаются налоги».

Они составляют основу повестки, следует из предложений к проекту поручений. По итогам комиссии предполагается дать несколько поручений. Первое – обеспечить стабильный налоговый режим в нефтегазовой отрасли в среднесрочной перспективе (3–5 лет). Второе – обеспечить введение НДД в пилотном режиме уже со следующего года. Также подготовить законопроект, предусматривающий расчет срока действия льгот по НДПИ для новых регионов добычи с момента достижения на участке недр степени выработанности в 1% и прочие налоговые инициативы, связанные с льготами.

Налоговой стабильности в августе просил Минэкономразвития «Роснефтегаз»: это поможет ему повысить капитализацию «Роснефти» и выгоднее ее продать. Ответа пока нет. Уже решено повысить налоговую нагрузку на нефтяников через НДПИ и акцизы: на 260 млрд, 330 млрд и 400 млрд руб. в 2017–2019 гг. На этом эксперименты Минфина не заканчиваются: он предлагает завершить налоговый маневр (обнуление пошлин и соразмерный рост НДПИ) в ближайшее время.

Кто выступит на комиссии Предполагается, что на тему развития электроэнергетики выступят Новак, предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректора «Россетей» Олег Бударгин, «Русгидро» Николай Шульгинов, СУЭК Владимир Рашевский. Об итогах работы компаний ТЭКа «с учетом влияния системы налогового и таможенно-тарифного регулирования и ситуации на валютных рынках, а также мерах поддержки отечественной нефтепереработки» расскажут Сечин (ответственный секретарь комиссии), Новак и Яновский, а также гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов (руководитель рабочей группы по вопросам ТЭКа). Замминистра энергетики Кирилл Молодцов доложит об исполнении ранее принятых комиссией решений.

Предложение ввести НДД, который должен заменить существующую систему с НДПИ, уже с 2017 г. удивило экспертов. Концепция нового налога обсуждается уже год, у бюджета из-за него выпадают доходы, поэтому Минфин и Минэнерго так и не смогли договориться. «Тем не менее в августе по итогам совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича Минфину поручили до 1 октября внести законопроект об НДД в правительство, Минфин этот срок пропустил», – рассказывает чиновник, входящий в комиссию по ТЭКу. Минэнерго будет биться до последнего, уверен он.

«Мы работаем над законопроектом, но есть важный и нерешенный вопрос», – говорит директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов: для компенсации выпадающих от перехода на НДД доходов бюджета необходимо повысить НДПИ на нефть на 30–40 млрд руб. – как распределить эту нагрузку: на всю отрасль или на компании, которые участвуют в эксперименте.

Если на отдельные компании, то нужно определить как, – решения до сих пор нет, объясняет Сазанов перенос внесения законопроекта. Поэтому Минфин полагает, что переход на НДД возможен лишь с 2018 г.

Решен спорный вопрос – давать ли новым месторождениям с льготами по пошлинам право добровольного перехода на НДД. Новый режим для многих месторождений повлечет серьезное повышение налоговой нагрузки, это де-факто лишение льгот, поэтому Минэнерго настаивает на таком праве, а Минфин был против. Консенсус с Минфином уже есть – будет добровольный переход, пишет в докладе к заседанию комиссии замминистра энергетики Анатолий Яновский. В части новых проектов в новых регионах с льготами по пошлинам Минфин поддерживает, чтобы у них было право выбора – сохранить льготный режим либо перейти на НДД, говорит Сазанов. При этом, продолжает он, Минфин предлагает рассмотреть вопрос об отмене экспортной пошлины на нефть – уже в 2018–2020 гг.».

Участник обсуждений в Минфине подтверждает предлагаемый план Минфина: «Вам сохранят льготы по пошлинам, только самих пошлин уже скоро не будет – это можно назвать добровольно-принудительным переходом на НДД».

Обнуление пошлин уже в 2018 г. может создать значительные риски возникновения топливных дисбалансов – на фоне сохраняющейся низкой маржи переработки любые изменения должны быть постепенными, предупреждает директор нефтегазового центра EY Денис Борисов, советуя проработать компенсационные механизмы, нет никакой необходимости увязывать эксперимент с НДД и обнуление пошлин.

Предлагаемая Минфином сделка не так уж плоха для компаний, считает аналитик Vygon Consulting Антон Рубцов. При отмене пошлин большинству месторождений, требующих льготу, будет выгоден переход на НДД, при этом параметры подобраны так, что НДД обеспечивает норму доходности, сопоставимую с льготным режимом.