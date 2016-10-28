Автомобиль по карточке

«Авилон» продает 3–4 подержанных автомобиля в квартал с полной онлайн-оплатой по банковской карте, рассказал на конференции «Ведомостей» «Рынок автомобилей с пробегом» Юрий Елистратов, директор компании «Авилон-трейд». Всего, по его словам, «Авилон-трейд» в месяц продает около 600 автомобилей c пробегом, но только 350 из них выставляет на сайте.

Комиссию по эквайрингу при этом компания берет на себя. «Авилон» договорился об эквайринге с Альфа-банком и Сбербанком, рассказывает Елистратов. Но пока расплатиться можно только картой Visa, Mastercard или Maestro Альфа-банка или его партнерских банков, например Банка Москвы и ВТБ, а при использовании других карт их банки-эмитенты удержат дополнительную комиссию, уточнил он.

«Авилон» работает с Альфа-банком из-за более низкой платы за эквайринг – в 1%, тогда как у Сбербанка она составляет 1,5%, рассказал один из партнеров «Авилона». После оплаты автомобиля покупатель приезжает в автоцентр с картой, по которой совершал покупку, осматривает автомобиль, подписывает договор и забирает машину, описывает Елистратов процесс покупки. Представитель Сбербанка сообщил, что банк с 2015 г. осуществляет эквайринг для автодилеров. Представитель Альфа-банка не успел предоставить комментарии.

Устойчивый рынок Продажи автомобилей с пробегом по итогам девяти месяцев 2016 г. выросли на 7% до 3,8 млн шт., следует из совместного исследования PwC и Avito, обнародованного на конференции «Ведомостей» «Рынок автомобилей с пробегом». По итогам года продажи таких автомобилей могут составить 5,3 млн шт., что на 7% выше результата 2015 г., прогнозируют авторы исследования. При этом продажи новых автомобилей, по их оценкам, снизятся на 14% до 1,3 млн шт.

«Авилон» планирует до конца года запустить систему онлайн-оплаты полной стоимости и для новых автомобилей, технически к этому все готово, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Дилеры лишь недавно стали принимать карты для оплаты автомобилей, напоминает президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Доход от продажи автомобилей у дилеров уже давно низкий, и им крайне невыгодно брать на себя еще и расходы на эквайринг в несколько процентов стоимости от покупки, а покупатели не хотят переплачивать. Поэтому пока дилеров очень беспокоят законодательные инициативы по контролю за крупными расходами, обязывающие их принимать банковские карты, продолжает он. Но если будут найдены возможности по снижению платы за эквайринг, дилеры пересмотрят свою точку зрения.

Если стоимость автомобиля при оплате картой и наличными будет незначительно различаться, то очень многие станут расплачиваться с помощью пластика, уверен Мосеев. Маркетинговые программы банков и их партнеров позволяют владельцу карты получать за свои расходы по пластику кэшбэк, авиамили для бесплатных перелетов, скидки в ресторанах, бесплатный бензин и т. д., напоминает Мосеев. Сейчас почти все крупные дилеры готовы дистанционно зарезервировать автомобиль, приняв от покупателя платеж по карте в 15 000–25 000 руб., но Мосеев до сих пор не слышал, чтобы крупные московские дилеры принимали онлайн полную стоимость автомобилей.

Цены на новые автомобили при онлайн-оплате в «Авилоне» будут ниже на 0,5–1%, обещает источник в компании. Для продавца онлайн-продажи выгодны тем, что в перспективе, при увеличении объемов, позволят снизить издержки на продажу автомобилей, а кроме того – дистанционно развиваться в регионах, рассуждает Елистратов. Региональным покупателям это тоже интересно: не нужно привозить с собой наличные в сумке, объяснил «Ведомостям» покупатель одного из автомобилей в «Авилон-трейде». «В моем случае мне пришлось бы везти несколько миллионов рублей за 500 км, а это нервное дело», – признался он.