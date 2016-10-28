Техника увеличила обороты

Рынок бытовой техники и электроники в первом полугодии 2016 г. перестал падать, пишет в обзоре компания «М.видео», торгующая этими товарами: в деньгах рынок вырос на 7% по сравнению с первым полугодием 2015 г., продажи составили 570 млрд руб. В штуках, констатирует «М.видео», падение продаж, которое было годом ранее, замедлилось, а во многих товарных категориях сменилось ростом.

Исследовательская компания GfK пришла к похожим выводам: на рынке бытовой техники и электроники наблюдается волатильность спроса, но есть надежда на медленное восстановление. По данным GfK, в августе 2016 г. продажи в рублях выросли на 5%, а в штуках сократились на 1%, в то время как в июле было минус 4%. Можно сказать, что рынок проходит дно, пишет GfK, но до восстановления в некоторых товарных категориях еще далеко.

Аналитики GfK сообщили «Ведомостям», что тенденция к росту рынка, проявившаяся в первом полугодии, будет наблюдаться до конца нынешнего года.

«М.видео» в обзоре утверждает, что ее оборот растет быстрее, чем оборот рынка в целом: в первом полугодии 2016 г. продажи бытовой техники и электроники в магазинах «М.видео» увеличились на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Происходит достаточно серьезный рост в деньгах, присоединяется к мнению коллег Антон Харин, гендиректор ООО «Канди СНГ» (российская «дочка» группы Candy), а падение продаж в штуках определенно замедлилось, но рынок все равно находится чуть ниже, чем в прошлом году. По мнению Харина, рост оборота в деньгах обусловлен в первую очередь восстановлением потребительского кредитования – банки предлагают новые условия рассрочки, что позволяет потребителю покупать технику, которая нужна. Кроме того, продолжает Харин, с момента начала кризиса у потребителей сформировался отложенный спрос, который сейчас начал реализовываться.

В первом полугодии 2016 г. действительно наблюдался рост рынка в денежном выражении, говорит Илья Тимченко, гендиректор компании «Техносила». Основная причина такого роста – хорошие продажи телекоммуникационных товаров, крупной бытовой техники и, конечно, предложенные банками условия рассрочки платежей и потребительского кредитования.

Наблюдения Тимченко подтверждаются и в обзоре «М.видео»: впервые в тройку самых продаваемых в денежном выражении среди товарных категорий в первом полугодии 2016 г. вошли смартфоны.

В I квартале 2016 г. гипермаркеты временно перетянули на себя часть рынка смартфонов, говорится в комментарии пресс-службы «Евросети», потом вектор сменился на противоположный, особенно это заметно в III квартале.

Представители других сотовых розничных сетей сообщили, что в их магазинах смартфоны продаются, как обычно, хорошо. «Какого-либо влияния на продажи и долю рынка со стороны других участников рынка мы не ощущаем», – заверил Сергей Тихонов, представитель компании «Связной». О росте продаж сообщил Дмитрий Солодовников, пресс-секретарь группы МТС. «В первом полугодии 2016 г. продажи смартфонов в собственной рознице МТС выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что втрое выше темпов роста российского рынка в целом. Выручка от продажи смартфонов в салонах МТС в январе – июне увеличилась на 63%, что вдвое опережает средние значения российского рынка (35%)», – заключил Солодовников.

GfK прогнозирует, что за весь 2016 год рынок бытовой техники и электроники вырастет на 10% в рублях, в штуках же продажи по-прежнему будут отставать от прошлогодних – примерно на 5%.

Восстановления продаж до докризисных показателей 2013 г. – в рублях – в этом году не будет, аналитики GfK предсказывают, что это произойдет даже не в 2017 г.