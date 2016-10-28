Россия не готова снизить добычу нефти

Министр энергетики России Александр Новак на встрече с представителями Саудовской Аравии заявил, что Россия может заморозить добычу нефти, но не сократить ее, сообщили знакомые с ситуацией источники. Стабилизировать добычу Россия готова на уровне 11,1 млн барр. в сутки, говорит один из них. Саудовская Аравия и страны Персидского залива, входящие в ОПЕК, могут снизить добычу на 4% с пиковых уровней. Reuters

«Роснефтегаз» разместит деньги в Газпромбанке

«Роснефтегаз» получил одобрение правительства разместить на депозитах в Газпромбанке до 1,8 трлн руб. ($29 млрд), свидетельствуют документы правительства. Этот лимит был одобрен директивой правительства от 30 сентября. Bloomberg

«Новатэк» может снизить капвложения

Капвложения «Новатэка» в 2017 г. могут составить 28–30 млрд руб., сообщил финансовый директор компании Марк Джетвей. По его словам, в 2016 г. на эти цели может быть направлено 35 млрд руб. Таким образом, капвложения могут снизиться на 14–20%. Ранее Джетвей обозначал капвложения на 2016 г. в размере 40 млрд руб. Интерфакс

«Аэрофлот» поменяет дивидендную политику

«Аэрофлот» может доработать дивидендную политику, сообщила компания по итогам заседания совета директоров. «Рассмотрен вопрос о реализации действующей дивидендной политики компании и возможностях ее доработки», – говорится в сообщении. Как именно может измениться дивидендная политика «Аэрофлота», представитель компании не сказал. По действующей политике, утвержденной в 2014 г., «Аэрофлот» должен платить 25% чистой прибыли по МСФО. Последний раз «Аэрофлот» платил дивиденды за 2013 г. – 25% чистой прибыли по РСБУ, 2,7 млрд руб. Интерфакс

«Башнефть» увеличит добычу

«Башнефть» в 2019 г. может добыть 21,5 млн т нефти, в том числе за счет добычи 14,6 млн т нефти на территории Башкирии, следует из материалов регионального министерства экономического развития. По мнению министерства, эффективная работа компании на зрелых месторождениях Башкирии и успешная разработка новых активов в Ненецком автономном округе и Западной Сибири позволяют прогнозировать сохранение стабильного развития и обеспечение роста добычи нефти «Башнефтью» в пределах 1–3% в год. В 2015 г. «Башнефть» добыла 19,9 млн т нефти, в 2016 г. планирует увеличить добычу на 5,5% до 21 млн т. Интерфакс