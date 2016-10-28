Цифры. Тенденции. События

Патенты в Москве подорожают

Пакет поправок в налоговое законодательство Москвы одобрен в первом чтении на заседании Мосгордумы. Они предусматривают увеличение с 1 января 2017 г. ставок патентов (они привязаны к возможному годовому доходу) на 10% для 58 видов предпринимательской деятельности. Цена большинства патентов вырастет с 1500 до 1650 руб. в месяц. С момента утверждения действующих ставок прошло более трех лет, а инфляция составила более 40%, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников. Упрощается порядок для самозанятых таксистов: снимается привязка патента к конкретному автомобилю. Также вводится дифференциация цены патентов для предпринимателей, сдающих нежилые помещения в аренду, в зависимости от района. Интерфакс

Малый бизнес спасет моногорода

Треть из 319 российских моногородов остаются проблемными с социально-экономической точки зрения, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. У малого бизнеса больше потенциала для создания рабочих мест, городской инфраструктуры и обустройства жизни горожан, нежели у крупных заводов, сказал он. Интерфакс

Онлайновый сервис получил $20 млн

Фонды «Эльбрус капитал» и Baring Vostok Capital Partners инвестировали $20 млн в онлайн-сервис покупки билетов на автобусы Busfor. Эти средства компания направит на международную экспансию. Сейчас Busfor работает в России, Польше и на Украине. По данным компании, ежемесячно сервисом пользуется 2 млн человек. С Busfor сотрудничает более 5000 перевозчиков на 20 000 автобусных маршрутов. Компания зарабатывает на комиссии при продаже билета. В России около 1500 перевозчиков продают свои билеты через сервис. Компания оценивает российский рынок автобусных перевозок в 200 млрд руб. в год. Интерфакс