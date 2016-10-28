Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: Место без дискуссий

Место без дискуссий

Владимир Путин в 13-й раз выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Впрочем, как раз дискуссий на этих встречах почти не осталось, констатируют участники
Валдайские выступления Владимира Путина все меньше похожи на дискуссию
Валдайские выступления Владимира Путина все меньше похожи на дискуссию
Администрация Президента России

В Красной Поляне завершилось 13-е заседание международного клуба «Валдай», под занавес которого перед российскими и иностранными экспертами по традиции выступил Владимир Путин. В ходе трехчасовой встречи ему были заданы два десятка вопросов, но ни один не прозвучал впервые. Президент в очередной раз разъяснил суть фундаментальных расхождений с США (которые регулярно нарушают не только двусторонние соглашения, но и Устав ООН), рассказал о причинах отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений (Киев злостно не выполняет взятые обязательства, даже несмотря на то что фабрика президента Петра Порошенко продолжает работать в России и приносить ему прибыль) и снова заверил, что Россия готова сотрудничать с Западом, нужно лишь не ущемлять ее интересы и соблюдать взятые обязательства, как это неизменно делает Москва.

Формат заседаний «Валдая» сильно изменился, признает один из европейских участников форума: это происходило постепенно, но в 2012–2013 гг. были уже сильные изменения и с тех пор форум заметно потерял в ценности. «Тогда был узкий круг экспертов, с которыми Путин сидел за длинным столом, это была именно дискуссия. Теперь это больше напоминает пресс-конференцию президента», – считает он. На последней сессии, по его мнению, многие эксперты выступали в роли статистов, хотя первые два дня дискуссий были полезными и дали много пищи для размышлений. Формат мероприятия постепенно вырождается, согласен один из бывших участников Валдайского форума: вместо площадки для неформального диалога он все больше превращается во взаимные «атаки пикирующих бомбардировщиков», что показала и последняя сессия. Есть ощущение, что на первых заседаниях клуба дискуссий было больше – сейчас это скорее выступление с изложением собственной позиции и ответы на вопросы, подтверждает политолог Игорь Бунин: «Но, судя по тому, что я видел в прошлом году, лично Путину очень интересна точка зрения контрагентов – он довольно много времени уделил неформальным беседам с зарубежными экспертами крупного калибра».

13 лет диалога

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 г. с целью «содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и объективного анализа событий в России и мире», говорится на его сайте.

Формат форума действительно переживает процесс перестройки, говорит высокопоставленный федеральный чиновник. Он соглашается, что встреча с президентом больше походит на пресс-конференцию, но это объясняется и тем, что число участников для формата обмена мнениями слишком велико, а «для тусовки наподобие Петербургского форума оно слишком мало». Тем не менее чиновник считает заседание полезным, в том числе для президента, и в нынешнем формате.

«Валдай» полезен и в нынешнем формате, согласен участник более 10 форумов, профессор Карлтонского университета в Оттаве Петр Дудкевич: «В момент турбулентных процессов в отношениях с Россией, сопровождающихся истерией на Западе, такая встреча дает нам возможность задать Путину вопросы, которые нас волнуют». Ценность клуба не в новостях или их отсутствии, а в возможности вести такой диалог, поясняет он: «Где еще это возможно? Это позволяет нам видеть ход его мышления, его реакцию – вот что важно».

В подготовке статьи участвовали Анастасия Корня и Алексей Никольский

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото