Чемезов хочет получить систему госзакупок

«Ростех» хочет взять под контроль всю систему госзакупок, переделав ее за свой счет. Минэкономразвития настаивает, что дорабатывать систему должно государство

Минэкономразвития предлагает дорабатывать Единую информационную систему (ЕИС) закупок за счет государства. Передавать систему в концессию еще рано, сказал «Ведомостям» замминистра Евгений Елин. Система пока развивается, многие функциональные требования утверждаются в процессе, а если отдать кому-то недостроенную систему, он будет достраивать ее под себя, объяснил Елин.

Ранее «Ростех» предложил доработать систему за свой счет и на отечественном программном обеспечении, говорит партнер госкорпорации, занимающийся проектом. «Ростех» участвует в проработке вопроса, подтверждает его представитель. Речь может идти о создании новой системы с нуля, поскольку нынешняя во многом основана на иностранном софте, говорит участник рынка.

ЕИС – одна из крупнейших государственных IT-систем – запущена с 1 января 2016 г. на сайте zakupki.gov.ru. С ней работают все заказчики, они должны размещать в системе планы закупок, извещения о них, результаты конкурсов и заключенные контракты.

Информационная поддержка закупок (новая ЕИС и сайт до нее) обошлась государству примерно в 3 млрд руб. (по данным zakupki.gov.ru), контракты на разработку ЕИС на конкурсах Федерального казначейства получил «Ланит».

Заказчику все равно Заказчику все равно, кто будет делать ЕИС, говорит один из закупщиков, пока не решится техническая проблема ЕИС: частые сбои и постоянные обновления приводят к тому, что половина функций не работает.

На создание новой системы «Ростеху» потребуется порядка 1 млрд руб. и несколько лет работы, чтобы переписать систему и перенести накопленные данные, полагает гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. Трудно без техзадания сказать, комментирует партнер «Ростеха», но эксперты говорят, что потребуется несколько миллиардов.

Существующая система не позволяет следить за отклонением цен контракта от средних значений, если такую аналитическую систему внедрить, это сэкономит государству до 1 трлн руб., говорит партнер «Ростеха». В сентябре «Ростех» активно заинтересовался госзакупками, его участие в создании их каталога обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. «Ростех» вошел в группу по подготовке дорожной карты системы мониторинга закупок лекарств, напомнил сотрудник пресс-службы госкорпорации.

О том, что ЕИС нужно перевести на отечественный софт, еще в начале года само Минэкономразвития писало казначейству: система основана на иностранном оборудовании и программах, а это риск, иностранные компании могут повлиять на ее работоспособность. Тогда готовность участвовать в доработке подтвердили «Ланит», Cognitive Technologies, IT-интегратор IBS и «Крок».

Весной Минэкономразвития предложило правительству вариант концессии на ЕИС. А чтобы частный инвестор смог заработать, создать на ее базе торговую площадку. Идея сделать площадку единственной обсуждалась на совещании у Елина летом. Площадка должна быть одна, она может быть на базе ЕИС или нет, говорил он.

Выгоду из создания ЕИС можно извлечь только при двухходовом сценарии, когда на ее базе будет создана универсальная торговая площадка, которая фактически станет монополистом, рассуждает Черногоров. При полном переводе закупок государства и госкомпаний в электронный формат (проект таких поправок находится в Госдуме) оборот торгов может достичь 28 трлн руб., столько составили закупки в 2015 г. А тогда ожидаемый годовой доход единой площадки может составить 32–48 млрд руб. Можно будет дать концессионеру право вводить другие платные услуги (например, делать аналитику), но то, что сейчас есть, для пользователей останется бесплатно, подчеркивал чиновник Минэкономразвития.

Но Минэкономразвития пока готовится запустить каталог собственными силами с помощью правительства Москвы. Вопрос о переходе системы в частные руки можно будет ставить, когда она будет полностью готова, это может быть концессия или управление некоммерческим партнерством участников рынка, считает Елин. Основа ЕИС может остаться у государства, а сервисы могут быть вынесены на периферию, это может быть сделано по аналогии с биржами, где хранятся данные о торгах, но выгружаются для инвесторов агентствами Bloomberg, Reuters и проч., рассуждает он.

«Ростех», по словам его партнера, готов привлечь инвестора, у которого будет возможность монетизировать проект и окупить вложения за счет рынка. Похожая схема получения концессии с аргументами о национальной безопасности и необходимости собственной IT-системы использовалась «Ростехом» и для получения концессии на систему «Платон», напоминает консультант ГЧП-проектов. Сейчас РТИТС, оператор «Платона», принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест». Но рынок производства серверного оборудования и программного обеспечения высококонкурентный, многие компании имеют доступ к гостайне, теперь есть риск, что «Ростех» получит доступ без конкурса, хотя следовало бы провести конкурс, полагает консультант ГЧП-проектов.