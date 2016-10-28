Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: Счастлива одна

Счастлива одна

Экономика Великобритании продолжает расти вопреки пессимистичным прогнозам. Поддерживают рост сами британцы
Экономика Великобритании продолжает расти вопреки пессимистичным прогнозам
Экономика Великобритании продолжает расти вопреки пессимистичным прогнозам
Stefan Wermuth / Reuters

В III квартале ВВП Великобритании вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Во II квартале рост был незначительно выше – 0,7%, но последние данные превзошли консенсус-прогноз Bloomberg (0,3%). В годовом выражении рост ВВП составил 2,3%, что также выше оценок экономистов. Консенсус-прогноз Reuters – 2,1%. Экономика страны растет 15 кварталов подряд, указывает The Guardian, и даже превышает пик, достигнутый в начале 2008 г. перед началом финансового кризиса.

Итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза пока не оказали такого негативного влияния на экономику страны, пишет The Wall Street Journal. Поддержал сектор услуг, указывает экономист Commerzbank Питер Диксон: в сентябре он продемонстрировал рост на 0,8%. В том числе за счет больших сборов кинотеатров за лето, когда на экраны вышел фильм «Стартрек: Бесконечность» и продолжение серии фильмов о Джейсоне Борне, пишет Reuters. В годовом выражении продажи выросли на 2,3% – самыми быстрыми темпами за весь год, указывают эксперты ONS. Выросли также продажи в сфере транспорта и складских операций – на 2,2%, самыми большими темпами с IV квартала 2009 г. Общий вклад сектора услуг в рост экономики составил 0,6 п. п., сообщает Bloomberg.

Поддержку оказало также падение фунта (примерно на 10% к доллару), пишет Reuters, дешевая национальная валюта стимулировала британцев провести летние каникулы дома. Помогли и действия Банка Англии, который опустил процентную ставку до минимальных 0,25%: продажи новых автомобилей немного замедлились сразу после референдума, но снова выросли в конце июля – августе, отмечает исполнительный директор Cambria Automobiles Plc Марк Лавери. Показатели вернулись к ситуации до голосования о выходе Великобритании из Евросоюза, утверждает он, «понижение ставки еще больше поддержит потребительские расходы в ближайшие месяцы» (цитата по WSJ). Но сократилось производство в перерабатывающей промышленности – на 1%, в строительной – 1,4%. Это самое значительное падение сектора строительства с III квартала 2012 г., указывает Reuters.

Данные показывают, что падение в июле было временной реакцией на шок от голосования, считает экономист Capital Economics Скотт Боумэн (цитата по Bloomberg). Но сентябрьские данные лишают шанса на снижение ставки 3 ноября, говорит стратег ADM Investor Services Марк Оствальд (цитата по Reuters). Ключевым показателем будет годовая инфляция, а также отложенные инвестиции компаний, предупреждает Сэмуель Томбс из Pantheon Macroeconomics. Многие компании уже заморозили свои инвестиционные планы в ожидании итогов переговоров по выходу страны из ЕС, пишет Financial Times.

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