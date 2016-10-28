Цифры. Тенденции. События

19%

Безработица в Испании впервые за шесть лет упала ниже 20%. В III квартале она снизилась до шестилетнего минимума – 18,9% с 20% во втором. Эксперты ожидали менее существенного снижения показателя – до 19,3%. Без работы в июле – сентябре было 4,3 млн человек, тогда как на пике в 2013 г. – 6 млн. За последний год в стране было создано 478 800 рабочих мест, из них 178 700 – в сфере услуг. Минувшим летом страну посетило рекордное количество туристов, которые предпочли спокойную Испанию другим курортным местам в Средиземноморье. Тем не менее по уровню безработицы Испания занимает 2-е место среди стран Евросоюза после Греции. Интерфакс

Раскрытие Панамы

Панама, которая весной этого года оказалась в центре офшорного скандала, подписала Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам ОЭСР. Она стала 105-й страной, присоединившейся к конвенции. Панама еще в мае взяла на себя обязательство присоединиться к этому соглашению, как и к договоренностям об автоматическом обмене налоговой информацией. 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме фирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах упоминались сотни известных лиц, в том числе 72 нынешних или бывших глав государств. Интерфакс

МВФ заступился за нацбанк Украины

МВФ готов продолжать сотрудничество с Украиной по программе EFF при сохранении институциональной независимости центробанка, сообщил представитель фонда Джерри Райс. Законопроект об обеспечении прозрачности деятельности НБУ и повышении его ответственности перед обществом зарегистрирован в Верховной раде 10 октября. В НБУ считают, что предлагаемыми изменениями запланировано лишение нацбанка независимости. Интерфакс

Три недели на кодекс

Страны Евразийского экономического союза должны снять противоречия по новому Таможенному кодексу в течение ближайших трех недель, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. ТАСС