Биржа мужественных

Шэнь Лун, управляющий активами из Шэньчжэня, использует для игры на фондовой бирже методы, незнакомые западным инвесторам. Так, в прошлом году он закрывал позиции после созерцания текста стихотворения о «пустоте», висящего на стене его офиса. По его словам, это позволило ему избежать потерь, когда рынок рухнул на 50%. Такие моменты требуют ясности ума, и Шэнь достигает ее, практикуя тай-чи или упражняясь с копией меча времен династии Тан, которую он хранит у себя в офисе.

«Западные методы инвестирования тут не работают», – утверждает Шэнь, подтянутый мужчина в футболке Dolce & Gabbana и бейсболке Gucci. Когда-то он работал управляющим на заводе, а затем основал Uni-Huger Fund Management, управляющую активами на $600 млн.

Успех на любом рынке требует понимания фундаментальных экономических параметров в сочетании со способностью уловить иногда иррациональные изменения в настроениях инвесторов. В Китае второе выходит на первый план: профессиональным игрокам здесь приходится разбирать туманные заявления властей и предугадывать причуды частных инвесторов.

Тем временем на Шэньчжэньскую биржу могут прийти западные игроки. В ноябре должен заработать механизм перекрестных торгов между биржами Шэньчжэня и Гонконга, который предоставит иностранным инвесторам доступ примерно к половине бумаг, обращающихся на Шэньчжэньской бирже.

По активности торгов Шэньчжэньская биржа занимает первое место в Китае и второе в мире после Нью-Йоркской фондовой биржи. Здесь обращается 1800 бумаг на сумму $3,2 трлн. В Шэньчжэне торгуются акции многих технологических компаний, например производителя комплектующих для iPhone 7 GoerTek, одного из лидеров в производстве оборудования для видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology, производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

Волатильность на Шэньчжэньской бирже требует от инвесторов изрядного мужества. Индекс Shenzhen Composite в период с января по июнь 2015 г. более чем удвоился, затем обрушился на 50% к сентябрю, вырос на 50% до конца года, а в 2016 г. вновь опустился на 11%.

Такая волатильность затруднит аналитикам с традиционными методами анализа выбор из 880 бумаг, которые будут доступны для иностранных инвесторов.

Уолл-стрит украшает статуя быка, а перед штаб-квартирой Шэньчжэньской биржи стоят фигуры трех быков, окруженных играющими медвежатами.

На рынках США доминируют профессиональные инвесторы – фонды, а 60% игроков на Шэньчжэньской бирже – частные лица, совершающие сделки с высокой периодичностью. По данным Deutsche Bank, акции, торгующиеся в Шэньчжэне, оборачиваются в среднем за 30 дней, в Гонконге – за 18 месяцев.

Отчасти из-за этого акции на Шэньчжэньской бирже относительно дороги: соотношение их цены и прибыли на акцию в среднем составляет 42, у акций из индекса NASDAQ Composite – 23.

Особым спросом у инвесторов пользуются акции компаний, только выходящих на биржу, рассказал финансовый директор шэньчжэньской брокерской фирмы China Investment Securities Лю Яньфэй. Власти выставляют компании на продажу с дисконтом, и за первые месяцы после IPO стоимость акций может утроиться, а то и вырасти еще сильнее. Инвесторы участвуют в проводимых биржей лотереях, часто даже не зная названий компаний, осуществляющих IPO.

В 2016 г. волатильность на Шэньчжэньской бирже снизилась благодаря действиям регуляторов, в частности сокративших лимиты маржинальных кредитов, и повышению прозрачности операций.

Кроме того, регуляторы стали препятствовать слияниям, цели которых, по их мнению, не имеют отношения к реальному бизнесу. Так, благодаря им производитель детских игрушек Guangdong Qunxing Toys отозвал заявку на покупку компании, производящей оборудование для атомных станций.

Усиление контроля – это хорошо, считает руководитель шэньчжэньской Hillview Capital Management Бинь Цзинь. Бинь – представитель нового поколения китайских управляющих, которые подбирают акции, анализируя финансовые показатели компаний, – метод, хорошо знакомый любому управляющему в США и Европе. Он надеется на приток глобальных фондов, который углубит рынок Шэньчжэня, сгладит его колебания и, наконец, сделает фундаментальный анализ нормальной практикой. Пока же некоторые дни бывают действительно тяжелыми и Бинь держит в своем офисе манекен для битья в натуральную величину.

Получение прибыли на бирже сродни поэзии, не согласен Шэнь из Uni-Huger Fund Management. Этим летом он вывел в кэш 90% своих активов, просто чтобы очистить рассудок. В сентябре он вернулся на рынок, скупая голубые фишки, вдохновленный в том числе стихотворением об «изобилии», висящем на стене его офиса напротив «пустоты».

«Когда вы очищаете свои позиции и смотрите на рынок, это как будто сидеть весной на вершине горы и созерцать луну. Только тогда ваши вложения вырастут, подобно дракону, появляющемуся на небе из-за облаков», – говорит Шэнь.

Перевела Надежда Беличенко