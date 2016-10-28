Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 63,04

Рубль перестал укрепляться к основным мировым валютам. Более того, за пять последних торговых дней официальный курс доллара увеличился на 62 коп. до 63,04 руб./$, а долларовые накопления подорожали почти на 1%.

Евро 68,76

Официальный курс евро вырос меньше – всего на 26 коп. и достиг значения 68,76 руб. Стоимость активов, номинированных в евро, подросла на 0,4%.

Но с начала 2016 г. доллар подешевел на 13,6%, а евро – на 13,7%.

Акции и облигации

Российский рынок акций плавно подобрался к отметке 1980 пунктов по индексу ММВБ. За пять последних торговых сессий на Московской бирже его значение увеличилось на 1,2%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 1979,8 пункта. Недельный рост долларового индекса РТС – 0,5%. К закрытию торгов в четверг он остановился на отметке 992,67 пункта. Четверть ликвидных акций подешевели.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,46–9,63% годовых, а корпоративных – 8,9–23,6%.

Паи

За период с 20 по 26 октября половина открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), ежедневно предоставляющих отчетность, принесли пайщикам прибыль, половина – убытки. Лучшие результаты показали фонды акций отдельных секторов экономики, рост стоимости паев лидеров достиг 6–7%.

Среди наиболее убыточных оказались ПИФы, инвестирующие в акции биржевых фондов недвижимости, сырья, ценных бумаг. Вложенные в них средства обесценились в среднем на 2–3%.

Вклады

Крупные розничные банки вновь снижают доходность рублевых вкладов.

На этой неделе Россельхозбанк понизил рублевые ставки на 0,1–0,4 процентного пункта, «Тинькофф банк» – на 0,5–1 п. п., «Абсолют банк» – на 0,25–0,5 п. п. при вложениях на год, НБ «Траст» – на 0,2–0,45 п. п., «ОТП банк» – на 0,3–0,4 п. п.

«Тинькофф банк» также снизил ставки в долларах на 0,5–0,75 п. п., в евро – на 0,75–1,25 п. п., Россельхозбанк в долларах – на 0,2–0,65 п. п., в евро – на 0,04–0,5 п. п.

По подсчетам ЦБ, среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях 10 банков с наибольшим объемом вкладов населения за вторую декаду октября выросло на 0,13 п. п. до 8,79%.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1269

Тройская унция золота подорожала лишь на 0,2% до $1269, серебра – на 0,7% до $17,65, а платины – на 3,4% до $965 за унцию.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи