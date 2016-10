В Москве выступят звезды популярных французских мюзиклов

Четырнадцатого ноября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступят звезды французских мюзиклов. Прозвучат песни из спектаклей «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Стармания», «Десять Заповедей», «Моцарт. Рок-опера» и «Мистангет, Королева лихих лет». В программу включены также новинки жанра – номера из мюзикла «Красное и черное», премьера которого состоится в Париже этой осенью. В Москву приедут Люк Мервиль – певец и композитор, исполнитель роли Клопена в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», Грегори Баке – киноактер, певец, композитор, исполнитель роли Бенволио в мюзикле «Ромео и Джульетта», Микеланджело Локонте – певец, композитор, гитарист, исполнитель роли Моцарта в мюзикле «Моцарт. Рок-опера», Мэтт Лоран – певец, композитор, бессменный исполнитель роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», Сесилия Кара – певица, исполнительница роли Джульетты в мюзикле «Ромео и Джульетта», Наташа Сен-Пьер – певица, исполнительница роли Флёр де Лис в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», Брюно Пельтье – певец, композитор, исполнитель роли Гренгуара в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» и др. Интерфакс

В Москву едут The Dears

Тринадцатого февраля 2017 г. в московском клубе «16 тонн» выступит канадская инди-рок группа The Dears. «После выступления в качестве специального гостя на концертах Земфиры в Петербурге и Москве одна из лучших канадских групп XXI в. возвращается в Россию», – сообщают организаторы концерта. Группа The Dears была образована в 1995 г. в Монреале, в 2000-м выпустила дебютный альбом End of a Hollywood Bedtime Story. Критики отмечали оркестровый дарк-поп саунд The Dears, драматические концертные шоу группы и называли ее в числе пионеров канадского инди-ренессанса. В 2007 г. альбом Gang of Losers был номинирован на Polaris Music Prize, в 2011 г. пластинка Degeneration Street была включена в лонг-лист этой премии. Шестой студийный альбом группы – Times Infinity Volume One вышел в 2015 г. Colta.Ru