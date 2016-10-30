В США раскрыта масштабная телефонная афера – 15 000 жертв перевели мошенникам из колл-центров в Индии более $250 млн

Статья опубликована в № 4193 от 31.10.2016 под заголовком: Колл-центр по вымогательствам

Федеральные власти США сообщили о раскрытии масштабной мошеннической схемы с использованием индийских колл-центров. Жулики звонили гражданам США и вымогали у них деньги, выдавая себя за сотрудников Налогового управления (IRS) или представителей миграционной службы министерства внутренней безопасности.

Всего в обвинительном заключении упомянуты 56 граждан США и Индии и пять колл-центров, расположенных в индийском Ахмадабаде. Дело будет рассматривать Федеральный окружной суд штата Техас. В его рамках уже арестованы 20 человек в разных штатах США.

Звонившие, угрожая жертвам арестом, требовали перевести деньги якобы в счет уплаты налогов или погашения задолженности. Сообщники мошенников на территории США получали деньги жертв, легализовали их (покупали подарочные карты крупных супермаркетов, а затем продавали со скидкой через интернет) и переводили в Индию, следует из обвинительного заключения.

Жертвами мошенников обычно становились пожилые люди или иммигранты, которым угрожали депортацией в случае отказа платить. Злоумышленники получали у агрегаторов или маркетинговых компаний базы данных с именами и датами рождения и анализировали их, выбирая жертв. «Четыре года эта криминальная сеть использовала различные приемы, чтобы запугать и обмануть людей по телефону, используя их основные страхи – арест, депортацию или другие проблемы с властями США», – заявил помощник прокурора Лесли Калдвелл.

Более 15 000 человек в совокупности перевели мошенникам более $250 млн. Одна из жертв передала им $136 000, следует из обвинительного заключения.

Преступники не ограничивались угрозами по телефону. После того как житель Колорадо-Спрингс не смог найти деньги якобы на погашение налоговой задолженности, злоумышленники позвонили в службу 911 и сообщили, что он вооружен и готовится убивать полицейских. За считанные минуты дом мужчины окружили вооруженные сотрудники спецслужб. По сообщениям властей, в результате этого инцидента никто не пострадал.

«Мошенники были безжалостны к своим жертвам. Они демонстрировали властный авторитет и создавали ощущение безотлагательности дела, вселяя в людей ужас», – говорит Питер Эдж из службы расследований министерства внутренней безопасности.

Эпидемия телефонных и интернет-афер захлестнула США. «Мы активно продолжаем ряд других расследований и надеемся в будущем довести их до суда», – говорит генеральный инспектор IRS Джей Рассел Джордж. С 2013 г. в управление поступило более 1,8 млн жалоб на звонки злоумышленников, выдававших себя за его сотрудников. Более 9600 человек перевели мошенникам свыше $50 млн.-

Перевела Надежда Беличенко