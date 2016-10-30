Минфин ждет дивиденды ВТБ

Минфин ожидает получить дивиденды от группы ВТБ в 2017 г. на 18,2 млрд руб., говорится в материалах к проекту бюджета на 2017–2019 гг. В документе отмечается, что дивиденды будут выплачиваться в размере 50% прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета. В материалах к проекту бюджета также заложена продажа 10,9% акций ВТБ, от которой бюджет может выручить 95,5 млрд руб. ТАСС / Ведомости

Бумаги «Пересвета» – больше не залог

Центробанк с 31 октября исключил облигации банка «Пересвет» из списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам, следует из материалов на сайте регулятора. В пятницу, 28 октября, все восемь находящихся в обращении выпусков рублевых облигаций банка принимались ЦБ в качестве залогов. ТАСС

Биржа переоценила «Санкт-Петербург»

Московская биржа включила c 28 октября обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» в первый котировальный список. Это расширит базу инвесторов за счет негосударственных пенсионных фондов, так как позволит им инвестировать средства пенсионных накоплений в акции банка, заявил совладелец банка Александр Савельев. Ведомости

ВТБ заплатит 122 млн рублей за стратегию

Банк ВТБ готов заплатить 122 млн руб. за оказание консультационных услуг по разработке стратегии на 2017–2019 гг., следует из материалов на портале госзакупок. Госбанку нужна оценка текущей ситуации, перечень возможных инициатив по увеличению прибыли и рентабельности, примеры реализации подобных инициатив в международных банковских институтах, сравнение с банками-конкурентами, описание текущего состояния и целевой модели, примеры ее реализации в успешных банках и предварительная версия стратегии. Срок оказания услуг в документации не уточняется. Прайм

Владимиру Антонову отказали в иске к Литве

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску бывшего совладельца банка Snoras Владимира Антонова к минюсту Литвы. Банкир подал иск к Литве на 40 млрд руб. В начале недели суд объявил перерыв для ознакомления с позицией Антонова по поводу ходатайства Литвы оставить заявление банкира без рассмотрения или же прекратить производство. Snoras был национализирован в 2011 г. – по версии Банка Литвы, он фальсифицировал отчетность, игнорировал призывы уменьшить риски. Президент Литвы Даля Грибаускайте сравнила деятельность Snoras с «атакой не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего общества», писал портал Delfi в ноябре 2011 г. Через суд Антонов хотел опровергнуть в том числе слова Грибаускайте. Ведомости