Статья опубликована в № 4193 от 31.10.2016 под заголовком: Вкратце

«АвтоВАЗ» удвоил убыток

Чистый убыток группы «АвтоВАЗ» по МСФО за девять месяцев вырос более чем вдвое, до 34,044 млрд руб., выручка снизилась на 0,6% до 130,478 млрд руб. Чистый убыток вырос из-за убытка в 19 млрд руб. после обесценения активов, подчеркнул представитель «Ростеха». «По мере роста авторынка резервирование будет сниматься, повышая прибыль», – подчеркнул он. Ведомости

Борьба за недра

Заявки на конкурс по Назымскому участку в Ханты-Мансийском автономном округе подали «Роснефть» и ООО «Западно-Сибирский инвестиционный консорциум», сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской через представителя. По данным «СПАРК-Интерфакса», Западно-Сибирский инвестиционный консорциум создан в августе. Доля «Газпром нефти» в нем – 26%, ООО «Энергопроект», принадлежащего Газпромбанку, – 25%, Mubadala – 24,5%, РФПИ – 24,5%. Заявку на конкурс по Ай-Яунскому участку подала только «Роснефть». Интерфакс

Очередь в порт

Потенциальные инвесторы готовы вложить 243 млрд руб. в проекты, реализуемые в Свободном порту Владивосток, сообщил сегодня министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. ТАСС