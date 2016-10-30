От редакции: Игра в оттепель

Конец прошлой недели был отмечен целым залпом примирительных высказываний на самом высоком уровне. Многие комментаторы даже заговорили об «оттепели».

Главным источником таких сигналов стала валдайская речь Владимира Путина. Президент отметил слишком высокий уровень ожиданий войны: «Россия‑то ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это <...> Немыслимо просто, глупо и нереалистично». Указ о выходе из договора по плутонию, по словам Путина, еще не означает такого выхода, это то, что дипломаты называют «запросной позицией», это «бумажка», тогда как США фактически саботируют договор. Президент счел вредной риторикой слова телеведущего Дмитрия Киселева о «радиоактивном пепле» и выступил против бряцания атомным оружием.

Путин даже начал одергивать военных. По данным Bloomberg, на одной из встреч с правительством в ответ на воинственные заявления кого-то из Минобороны в связи с очередным сближением российского самолета с американским Путин сказал: «Вы с ума сошли!» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин считает нецелесообразным возобновление ударов российской авиации по Алеппо (о чем его якобы просило Минобороны).

Картина была дополнена похожими внутриполитическими мазками. Президент внес в Госдуму законопроект с предложением давать силовикам до 10 лет колонии за отъем бизнеса. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила «Интерфаксу», что соблазн «закручивания гаек» для власти «таит в себе опасность» и, если закон об иностранных агентах и антитеррористический пакет Яровой воспринимаются в обществе таким образом, «это наша, власти, серьезная недоработка».

Термин «запросная позиция» обычно означает намеренно завышенные требования, выдвигаемые, чтобы иметь возможность отступить на несколько шагов, добившись в итоге выгодного для себя компромисса. Ту же самую стратегию в применении к внутренней политике политолог Николай Петров называет «антинегативным популизмом»: «Когда вместо того, чтобы предложить что-то позитивное, людей сначала пугают бóльшим негативом – будь то резкое повышение цен на водку или кратный рост акцизов на табак, – а потом негатив уменьшают, заставляя радоваться не тому, что что-то дали, а тому, что забрали меньше».

Слаженность и одновременность заявлений за мир и права человека говорят о тактической задаче. Возможно, Кремль опять намекает Вашингтону на возможность некой сделки, итогом которой для России стала бы отмена санкций в обозримом будущем (хорошо бы до 2018 г.). Но России нечего всерьез предложить Западу для возобновления доверительного разговора.

Ну а сами примирительные заявления на фоне мобилизационных ожиданий позволяют, не меняя курса, выглядеть миротворцем (а внутри страны – единственным европейцем). Это не оттепель, это разморозка – как техническое обслуживание холодильника. Холодильник нуждается в регулярной разморозке для того, чтобы эффективнее морозить. Никто ведь не собирается превращать его в обогреватель.