«Пересвет» на конкурсной основе

На статью «Миллиарды в воздухе» (№ 199 от 24.10.2016 стр. 14)

Информация, опубликованная 24 октября 2016 г. в газете «Ведомости» и в интернет-ресурсе vedomosti.ru относительно размещения АО «Интер РАО – электрогенерация» в банке «Пересвет» 15 млрд руб., не соответствует действительности. В настоящее время АО «Интер РАО – электрогенерация» не испытывает каких-либо проблем, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием и исполнением обязательств перед третьими лицами (своими контрагентами). Сотрудничество с банком «Пересвет» проходило на конкурсной основе (проводились соответствующие тендеры).

Владимир Князев, руководитель управления информационной политики АО «Интер РАО – электрогенерация»

Дополнение к Ивану

На статью «Тень опричника» (№ 194 от 17.10.2016, стр. 06)

А что. Прекрасная идея... Памятник Ивану Грозному, а напротив него памятники всех известных убиенных царем. Внушительное было бы зрелище!

Лариса Иршинская, Москва

Вспомним Алексия II

На статью «Тень опричника» (№ 194 от 17.10.2016, стр. 06)

А ведь еще патриарх Алексий II таких людишек увещевал: «Если признать святым царя Ивана Грозного... и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита Московского Филиппа, преподобного Корнилия, игумена Псково-Печерского, и многих других умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и жертвам. Это безумие. Кто же из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых?»

Александр Макаров, Москва

Любители Грозного и оппозиции

На статью «Монументы меньшинства» (№ 199 от 24.10.2016, стр. 07)

Почему бы не посчитать одобрение Грозного и Сталина проявлением оппозиционности режиму? Что чаще всего говорит пенсионер, глядя на очередной мелкий произвол властей? «Сталина на вас нет!» А не Путина.

Александр Таболов, Москва