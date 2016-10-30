В статье «РАО ЭС Востока» растворится в «Русгидро» (№ 202 от 27.10.2016, стр. 12) отсутствует комментарий ФАС. Следует читать: «Информация о возможных вариантах реструктуризации «РАО ЭС Востока» нам известна, однако с нами эти инициативы не обсуждались, передал через своего представителя замруководителя ФАС Виталий Королев. В зависимости от выбранного варианта реорганизация может потребовать согласования с ФАС, отметил Королев».

Редакция приносит извинения.