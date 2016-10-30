ФАС может дерегулировать тарифы «Транснефти»

ФАС предлагает отвязать тарифы «Транснефти» на транспортировку нефтепродуктов от тарифов РЖД, сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. ФАС рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании правления. Голомолзин не ожидает роста цен на прокачку нефтепродуктов – в этом случае транспортировка по железной дороге будет более конкурентна. Интерфакс

«Лукойл» поменял дивидендную политику

Совет директоров «Лукойла» утвердил новую дивидендную политику – она предлагает направлять на выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО. За девять месяцев совет директоров рекомендовал акционерам направить на дивиденды 63,8 млрд руб. (отчетность за этот период компания еще не публиковала). Ведомости

Прогноз для «Газпрома»

«Газпром» в 2016 г. получит скорректированную EBITDA в размере 1,492 трлн руб. Это на 20% ниже, чем в 2015 г., говорится в материалах Минэнерго. Свободный денежный поток группы в 2016 г. упадет на 42% до 211 млрд руб. Минфин в проект бюджета на будущий год заложил получение от «Газпрома» на федеральный пакет (38,373%) дивидендов в размере 171,3 млрд руб., исходя из того, что компания получит за 2016 г. чистую прибыль по МСФО в 893 млрд руб., говорится в проекте бюджета на будущий год, внесенном в Госдуму. В 2015 г. чистая прибыль составила 787,1 млрд руб. Интерфакс, Ведомости

Белоруссия не получила больше нефти

Россия не восстановила поставки нефти на белорусские НПЗ, сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. В III квартале Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с 5,3 млн до 3,5 млн т из-за неплатежей за газ. Советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что дополнительный график поставок в Белоруссию в IV квартале до сих пор не получен. Белоруссия рассматривает различные варианты поставок нефти из-за рубежа, в том числе через латвийский Вентспилс, рассказал Ляшенко. Интерфакс

В «Русснефти» новый президент

Новым президентом «Русснефти» будет Евгений Толочек, до сих пор работавший старшим вице-президентом по добыче, сообщил представитель «Русснефти». Олег Гордеев, возглавлявший «Русснефть» с февраля 2015 г., станет первым вице-президентом, членом совета директоров. Ведомости