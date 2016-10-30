МТС добавит гибкости

МТС создает центр инноваций, который будет работать по agile-методике. Это позволит упростить процедуры и сократить сроки разработки новых продуктов

МТС создает внутренний центр инноваций, он займется разработкой сервисов, а также сформирует новый подход к разработке и запуску продуктов и услуг, рассказал представитель оператора Дмитрий Солодовников. Центр начнет свою деятельность с разработки облачных решений – в течение трех месяцев МТС запустит сервис по аренде серверных мощностей (IaaS) для корпоративных клиентов. Он также займется разработкой мобильных решений в области медицины, говорит Солодовников. Руководителем нового подразделения, которое будет подчинено напрямую президенту МТС Андрею Дубовскову, назначен Владимир Хренков, ранее возглавлявший департамент по интеграции и развитию бизнеса МТС.

МТС хочет перестать быть только оператором связи и будет предлагать сервисы на стыке IT и телекома, говорил ранее Дубовсков. Развитие таких сервисов, не связанных прямо с телекоммуникационным бизнесом, будет частью новой стратегии МТС, знает человек, близкий к ее руководству. Новую стратегию совет директоров оператора собирался обсуждать на одном из последних заседаний, следует из материалов МТС.

Создание центра инноваций позволит в 3–4 раза сократить срок запуска новых продуктов, надеется Солодовников. Он будет работать по гибкой методике разработки (agile). Работой подразделения будут руководить до десяти менеджеров. Под каждую разработку они будут набирать отдельную группу из сотрудников разных подразделений и «дочек» МТС, которые до коммерческого запуска продукта будут все свое рабочее время посвящать только этому проекту. По словам Солодовникова, центр объединит экспертизу всей группы МТС. Кроме того, в компании упростились ключевые бизнес-процессы, задействованные в подготовке новых сервисов. Все это позволит объединить экспертизу, опыт и профессионализм сотрудников телекомкомпании «с простотой бизнес-процессов стартапов», передал Хренков через пресс-службу.

При внедрении agile-методики разработка сократится с года до трех месяцев, считает сотрудник одного из операторов связи.

«Мегафон» выделил в 2011 г. развитие дополнительных услуг (VAS), производство и разработку контента, облачные решения и мобильную коммерцию в «дочку» «Мегалабс». Центр инноваций МТС должен объединить специалистов разных подразделений и дочерних компаний, а создание отдельной дочерней структуры потребовало бы выстраивания новых вертикальных схем управления, говорит Солодовников. Тогда как основная цель центра, напротив, формирование упрощенных бизнес-процессов для сокращения сроков запуска продуктов.

Департамент инновационных и аналитических продуктов есть у «Вымпелкома», он тесно взаимодействует со штаб-квартирой компании в Амстердаме и digital-подразделением Vimpelcom Ltd. в Лондоне, рассказала представитель оператора Анна Айбашева. Представитель «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) отказался от комментариев.