ЦБ скуки не боится

Заседание совета директоров ЦБ 28 октября не принесло сюрпризов. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 10%. И повторил прежнее заявление, что она останется неизменной до конца 2016 г. – с возможностью снижения в I–II квартале 2017 г.

Никто и не сомневался, что ЦБ сохранит ставку, указывает Уильям Джексон из Capital Economics: «Председатель [ЦБ] Эльвира Набиуллина заявляла, что никаких изменений до конца года не будет. Мы и 37 других аналитиков, опрошенных Bloomberg, предсказали результаты [заседания 28 октября] правильно».

В сентябре ЦБ впервые сделал заявление о будущей траектории ставки. Как объяснил сам регулятор, он хотел скорректировать ожидания рынка: консенсус предполагал более быстрое снижение ключевой ставки при более медленном снижении инфляции. Заявление привело к некоторому выравниванию прогнозов по инфляции и по ставке, выяснили аналитики «ВТБ капитала»: теперь рынок ожидает, что инфляция будет снижаться быстрее, а ставка – медленнее. Ожидания по инфляции в 2017 г. после сентябрьского «заявления о намерениях» ЦБ снизились с 5,39 до 5,01%, по ставке на конец 2017 г. выросли с 7,8 до 8%, проанализировали эксперты «ВТБ капитала». Но инфляционные ожидания все еще превышают цель ЦБ – 4% к концу 2017 г., констатирует регулятор.

Сила слова «Заявление о намерениях» (forward guidance) – довольно часто используемый центробанками инструмент. Подобным способом они пытаются влиять на цены активов, кратко- и долгосрочные рыночные ставки, инфляционные ожидания, экономическую активность. По оценкам Банка международных расчетов, наиболее преуспел в управлении рыночными ожиданиями посредством «заявлений о намерениях» Федеральный резерв США, наименее очевидны успехи центробанков Еврозоны, Великобритании и Японии. Основные причины неуспеха – заявление центробанка могут либо не понять, либо понять, но не поверить. Если центробанк не воспринимает свое заявление как обязательство, на карту может быть поставлен его репутационный капитал, указывают эксперты Банка международных расчетов.

По прогнозу ЦБ, через 12 месяцев, в октябре 2017 г., инфляция снизится до 4,5% и затем до целевых 4% к концу 2017 г. Однако риски недостижения цели остаются, говорится в пресс-релизе ЦБ, основные причины – инерция инфляционных ожиданий, а также возможное ослабление стимулов населения к сбережению и рост зарплат, не подкрепленный ростом производительности труда. Уже традиционно в числе рисков ЦБ упомянул сохраняющуюся неопределенность бюджетной политики: законодательные решения по конкретным мерам консолидации бюджета на среднесрочный период не приняты, в том числе по индексации зарплат и социальных выплат.

«Те же риски, та же риторика, те же обещания... Тот случай, когда «скучно» – это хорошо», – считает Олег Кузьмин из «Ренессанс капитала»: предсказуемость и последовательность укрепят доверие к ЦБ. Похоже, ЦБ все больше обеспокоен сохранением веры в достижимость его цели: он предпринял усилия, чтобы убедить правительство использовать свою цель по инфляции в качестве прогнозного индикатора на 2017–2019 гг., отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка. Если инфляция в прогнозе правительства отличается от цели ЦБ, это действительно подрывает доверие к политике инфляционного таргетирования, согласна она. Но кабинет министров убедить легче, чем рынки: консенсус-прогноз 40 экономистов предсказывает инфляцию в 5,5% к концу 2017 г., отмечает Орлова.

Сохранение ставки в 10% при прогнозе инфляции с лагом в год в 4,5% означает, что реальная процентная ставка – 5,5%, на этом уровне она остается с июня 2016 г., посчитал Александр Исаков из «ВТБ капитала». Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что для поддержания устойчиво низкой инфляции реальная ставка будет находиться в пределах 2,5–3%, но может быть и выше этого уровня, пока инфляция не опустится до целевых 4%. «Так как инфляционные ожидания сейчас гораздо выше и нам предстоит путь достижения 4%, такой разрыв [между номинальными ставками и инфляцией] может оставаться больше и будет постепенно снижаться до 3%», – пояснила Набиуллина.

Отсутствие изменений в политике ЦБ и сюрпризов по итогам заседания означает, что нет оснований ожидать какой-либо реакции рублевого рынка или рынка ОФЗ, заключает Дмитрий Полевой из ING. Дальнейшее замедление инфляции позволит ЦБ снизить ставку в феврале 2017 г. на 0,25 п. п., полагает он. Такой же прогноз у Исакова. Однако, не исключает он, если к декабрьскому, последнему в этом году, заседанию инфляционные ожидания не сместятся в сторону цели ЦБ, то регулятор может и продлить свой мораторий на снижение ключевой ставки до конца первого полугодия 2017 г. Учитывая озабоченность ЦБ высокими инфляционными ожиданиями и поддержанием положительных реальных процентных ставок, цикл смягчения денежно-кредитной политики будет постепенным, но зато длительным, полагает Джексон.