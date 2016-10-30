Сделка в Италии улучшила кредитный рейтинг Vimpelcom Ltd.

Агентство Moody’s повысило корпоративный кредитный рейтинг Vimpelcom Ltd. с Ba3 до Ba2 с прогнозом «стабильный». Соответственно были повышены с Ba3 до Ba2 рейтинги «Вымпелкома», VIP Finance Ireland Limited и VimpelCom Holdings B.V. Это действие отражает мнение Moody’s, что финансовые и операционные риски, связанные с владением итальянской Wind, значительно снизятся в результате сделки с CK Hutchison, следует из сообщения агентства. Ведомости

Минфин заложил в бюджет 2017 г. дивиденды «Ростелекома» меньшие, чем в этом году

Минфин заложил в проект бюджета на 2017 г. поступление 6,02 млрд руб. в виде дивидендов на госпакет «Ростелекома». Госдоля в «Ростелекоме», указанная в прогнозе дивидендных поступлений в проекте бюджета, составляет 43,1% (правда, по данным самой компании, Росимуществу сейчас принадлежит 45,04% капитала, доля в 43,1% была актуальна примерно год назад). Таким образом, общая сумма дивидендов «Ростелекома» может составить порядка 14 млрд руб. За 2015 г. компания выплатила 16,47 млрд руб. Интерфакс