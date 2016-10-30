Статья опубликована в № 4193 от 31.10.2016 под заголовком: Госактивам не до ФАС

Обязательный внутренний антимонопольный контроль (комплаенс), который Федеральная антимопонопольная служба (ФАС) предлагает ввести с 2017 г. в госкомпаниях, ГУПах, МУПах и естественных монополиях, не даст реального эффекта, а приведет к формализму и неоправданным издержкам, говорится в письме президента РСПП Александра Шохина руководителю ФАС Игорю Артемьеву («Ведомости» ознакомились с содержанием, текст цитирует и «Интерфакс»).

Первоначально ФАС предлагала стимулировать добровольное введение комплаенса, обещая скидки к оборотным штрафам. Если руководитель сбытового подразделения вступил в сговор с коллегой из другой компании, их ждет административная и уголовная ответственность, но за что наказывать компанию, если нарушены и ее правила, объяснял в 2015 г. Артемьев.

Проект поправок в закон о защите конкуренции и КоАП предусматривают добровольный комплаенс, говорит замруководителя ФАС Сергей Пузыревский, создавшая такую систему компания может рассчитывать на снижение оборотного штрафа на 1/8. Но для госкомпаний, ГУПов и естественных монополий предлагается сделать комплаенс обязательным, уточнил Пузыревский.

В мировой практике подобные меры вводятся добровольно, говорится в письме РСПП, например в Великобритании. РСПП за то, чтобы комплаенс был добровольным для всех: нарушение антимонопольных требований приводит к существенным оборотным штрафам и репутационному ущербу, поэтому компании сами смогут оценить необходимость системы предупреждения.

Естественной монополией может быть признана любая компания, имеющая на балансе объекты сетевого или коммунального хозяйства, замечает эксперт «Деловой России» Алексей Ульянов. Можно обсудить возможность добровольного комплаенса для естественных монополий с незначительными активами, подпадающих под правила недискриминационного доступа, отмечает Пузыревский: поскольку поступил ряд замечаний, ФАС их будет обсуждать.